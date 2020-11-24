廉航 蠶食商務旅遊市場

2011年911恐攻事件所引發的航空危機，最終讓廉價航空業者躍居休閒飛行的領頭羊，如今新冠肺炎疫情可能再幫助廉航業者，進一步蠶食商務旅遊市場。

華爾街日報報導，航空業主管認為，視訊會議日漸普及，將導致商務旅行市場永久喪失15%的業務；爭奪持續縮小的商務旅行市場，將重塑航空業這塊最有利可圖的大餅。

巴克萊（Barclays）近期調查顯示，去年逾半數搭乘飛機出差的美國人預估，疫情後商務旅行將銳減20%以上；最普遍的原因是科技，其次則是預算限制。根據企業支出管理公司Coupa Software的數據，第3季透過企業帳戶購買的機票本已經寥寥無幾，平均票價更比去年銳減45%。

企業對票價更加敏感，有利於廉價航空。全球最大廉航西南航空正準備擴大在芝加哥奧黑爾（O'Hare）國際機場的業務，並步步進逼聯合航空與美國航空分別在休士頓與邁阿密的業務。聯航與美航也將奧黑爾視為重要樞紐。

疫情使最繁忙的機場騰出大片閒置空間，讓擁有更多現金且債務負擔較輕的廉航，正好趁機填補這些缺口。精神（Spirit）、忠實（Allegiant）、瑞安及威茲（Wizz）等超低成本的航空公司可能會基於成本較高，對進駐大型的商業樞紐持保留態度，轉而採取專注於二級機場的傳統戰術；西南航空則是瞄準成本稍高的據點，並推出附帶額外優惠的商務機票。

歐洲廉航業者易捷航空也愛用這種「混合」戰略，專注於大型商業城市，並結合在特定座位提供額外伸腿空間的低票價策略。