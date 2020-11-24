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iOS 15 恐不支援iPhone 6s

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

外國科技媒體The Verifier指出，蘋果計劃，明年釋出新版作業系統iOS 15時，將不再支援iPhone SE、iPhone 6s和iPhone 6s Plus等舊機型。

The Verifier先前報導蘋果相關傳言時，準確性不一，但曾經準確報導iPhone 5s和iPhone 6不會獲得iOS 12之後的更新，及iOS 14支援的iPhone機型會與iOS 13一樣。

iPhone 6s和6s Plus在2015年9月推出，iPhone SE隨後在2016年3月推出。這幾款手機極受歡迎，獲得蘋果超過四年的系統軟體更新。

隨著iPhone 12 mini和第2代iPhone SE推出，蘋果現在銷售兩款裝置，與iPhone 6s的外形相近。第2代iPhone SE的設計幾乎與6s一模一樣，但內部配備A13處理器。iPhone 12 mini外形略小，採用全螢幕設計，配備A14處理器和更好的鏡頭。

目前還沒有任何有關iOS 15新功能和重大更動的傳言，蘋果正式推出iOS 15的時機應該要等到2021年的全球開發者大會（WWDC） 。

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