疫情復熾 知名商圈 耶誕不快樂

從日本銀座、法國香榭大道到英國龐德街，這些舉世聞名的商圈都正準備迎接與往年截然不同的耶誕購物季，因為新冠肺炎疫情在全球多國復熾，導致許多消費者不願到商店購物，預料將衝擊購物季業績。

彭博資訊報導，隨著11月27日「黑色星期五」即將到來，全球精品店正卯足全力準備防疫措施，並在櫥窗陳列耶誕相關商品，以挽救假日購物旺季業績。

在英國政府本月初實施新一輪居家避疫措施後，倫敦龐德街商店的客流量已下滑近約50%。從卡地亞（Cartier）到香奈兒（Chanel）等精品業者，已提前在商店掛起耶誕燈飾，搶在復業前為購物季做準備，龐德街商家打算於12月3日封鎖令結束時，重新開張。

新冠疫情惡化導致法國重啟封鎖措施，迫使許多銷售非必需品的商店10月30日起停業。代表當地100多家商店的香榭大道委員會表示，22日起將在線上播映耶誕燈光秀，盼能吸引更多目光。

由於日本持續實施嚴格入境管制，目前只有少數旅客光臨東京著名商店街銀座。銀座街道協會負責人竹澤說，正計劃在12月舉辦洗手活動，提供參與者手帕及優惠券，可在附近商店消費，而且沿街將增添更多照明，希望吸引更多人潮。

若走在舉世最貴零售租金所在地的香港銅鑼灣街道上，不難看出香港零售業的慘況。受到抗議活動和防疫限制措施的拖累，零售銷售已連續第20個月下滑，天梭、Prada和維多利亞的秘密等知名品牌商店都已關閉。為促進觀光發展，香港已與新加坡達成「旅行泡泡」協議，原定於22日開始，但隨著疫情再度增溫，政府已押後兩周啟動。

在美國紐約第五大道，儘管預期今年假日購物季不會出現太多人潮，但精品業者及精品百貨薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）、Bergdorf仍在布置耶誕櫥窗。第五大道協會主席巴特表示，一家當地商業集團正在安裝泰迪熊、氣球等巨型玩具、藝品。