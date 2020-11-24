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歐元區 Q4經濟恐萎縮
歐元區和英國11月製造業與服務業景氣再度陷入萎縮，顯示各國政府為抑制新一波新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，對服務業帶來重大打擊，並提高歐元區經濟本季再陷萎縮的可能性。
IHS Markit公司23日表示，歐元區11月製造業和服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值為45.1，低於象徵景氣榮枯線的50；上次綜合PMI低於50是在6月。
本月服務業PMI從46.9降至41.3，為歐洲第一波疫情高峰以來最低，製造業PMI也從54.8降至53.6。服務業PMI下滑，凸顯疫情迫使酒吧與餐館暫停營業的衝擊，以及餐旅業業務減少。製造業雖仍處於擴張，但擴張腳步已放緩。
IHS Markit首席經濟學家威廉森指出，各國政府再度實施防疫措施，導致歐元區11月景氣大幅下滑，這項數據提高歐元區第4季經濟再度陷入萎縮的可能性。
不過，實驗性新冠疫苗帶來的希望，加上市場預料歐洲央行（ECB）下月將擴大刺激措施，使企業看好明年展望。
歐元區11月綜合PMI未來產出次指標升至60.1，為2月以來最高水準。
IHS Markit英國11月綜合PMI為47.4，遠低於10月的52.1，不僅降至五個月低點，也是6月來首次低於50。
服務業PMI從10月的51.4下滑至45.8，原因是封鎖措施導致商家關門。
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