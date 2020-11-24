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韓出口大增 亞股添動能
南韓11月1-20日出口比一年前成長11.1%，增幅為新冠肺炎疫情爆發以來同期最大，顯示儘管歐美新冠疫情復熾，科技需求仍展現韌性，帶動南韓出口繼續復甦。分析師指出，這項數據顯示亞洲經濟持續蓄積復甦動能，有助提振市場信心，從而支撐風險資產與亞股的漲勢。
南韓關稅廳23日公布，11月1-20日出口額年增11.1%至313億美元，每日平均出口額增加7.6%；同期進口額則年增1.3%至279億美元。
經濟學家指出，南韓初期出口數據顯示即便美歐新冠疫情重燃，全球仍持續升高，雖然疫情未受控制仍是風險，但新一波封鎖措施沒有年初那麼嚴格，再加上新冠疫苗有望問世，都可望支撐南韓出口。
渣打銀行駐首爾經濟學家朴正勳（音譯）說，世人或許已從先前的封鎖措施學到要怎麼和新冠病毒共存，網路購物仍讓消費維持熱絡，且居家辦公用品的需求可能會在當局實施新一波封鎖措施之前提高。
南韓半導體外銷額年增21.9%，無線通訊裝置出口額躍增36.2%。
分析師指出，南韓出口證實了亞洲復甦力道無恙，且半導體出口成長幅度也是穩健的兩位數，有助支撐亞太股市與風險資產價格。
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