美企信心增強 恢復配息

美國企業界今年春季為因應新冠肺炎疫情的衝擊，而猛囤現金、用罄銀行信貸額度，且標普500指數成分企業中有42家停發股利。不過，已有六家恢復配息，還有更多企業提出時間表，顯示企業領袖相信新冠肺炎危機最糟的情況已經過去。

儘管肺炎疫情仍糾結未解，但許多企業已經學會適應，零售業、速食餐廳及汽車廠的營運都已好轉，企業主管也普遍認為，政府即使重新採取管制措施，也不會很嚴格。

穆迪分析公司首席經濟學者詹迪說，跨國企業恢復發放股利，顯示業者相信疫情很快就會結束。許多大企業已安度疫情衝擊，一些大企業更乘機吃掉小公司的市場。

馬拉松石油公司5月停發股利後，已於10月宣布將在12月配息。

其他恢復發放股利的公司，還包括橄欖園餐廳、長角牛排館及其他連鎖業者，雅詩蘭黛及威爾豪斯木業等。服飾業者Gap也表示，將於2021年恢復配息。通用汽車執行長芭拉說，若當前復甦勢頭持續，將在明年中恢復股利。