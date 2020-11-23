美國務次卿遊說拉美「清潔網絡」排除華為

（德國之聲中文網）美國國務院負責經濟發展與能源環境次卿基思·克拉奇（Keith Krach），上周完成勸說拉丁美洲各國參與”清潔網絡”排除華為的10天訪問。他到訪的5國中，巴西、厄瓜多爾與多米尼加表示正式加入，智利與巴拿馬則未公開表態。

美國國務卿蓬佩奧說，參與”清潔網絡”成員包括北約30個成員國中的27國；經合組織（OECD）37個成員國之中的31國；歐盟27個成員國之中的26國；以及”三海倡議”（Three Seas Initiative）12個成員國之中的11個。相應這一行動的國家加起來佔全球經濟總產值的2/3，另外全球已有170家電信企業和高科技公司加入。

“5G清潔網絡”是由美國國務院委托美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）評估電信設備供應，公布的一份全球5G干淨網絡名單，目的在確保其關鍵電信網絡、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術不使用到“不受信任”的設備供應商，以免受惡意攻擊者侵害，或受到中共等專制政府不公正的法外控制。

今年3月新冠肺炎肆虐拉丁美洲前，巴西、墨西哥、哥倫比亞與厄瓜多爾已經著手規劃下一代的5G通訊架構。據瑞典電信設備制造商愛立信（Ericsson）調查，2019年拉丁美洲6.5億人口的49%被覆蓋4G網絡通訊，2025年時將達64%，其中18%將是最新的5G架構。

Euromonitor諮詢公司指出，華為手機在拉丁美洲成長迅猛，市佔率已經由2013年的2.3%到2018年的9.4%。

2018年以來，華為智能手機在墨西哥、智利、哥倫比亞、秘魯和中美洲排名均名列前三位。美國發動對華貿易戰前，在拉美市場呈現兩位數的成長。但受到孟晚舟前往拉丁美洲前在加拿大被捕，以及谷歌限制華為安卓手機更新等事件沖擊，業績受到明顯沖擊。

克拉奇在出訪拉美前說，“清潔網絡”的成功使華為失去了所有動力；當我們6個月前觀察時，華為似乎勢不可擋。”

巴西企業反對，政府強推

巴西外交部長埃內斯托·阿勞霍（ErnestoAraújo）與克拉奇會談後聲明，巴西是第50個支持美國”清潔網絡”倡議的國家，支持在5G和其他新技術的背景下，促進一個與民主價值觀和基本自由兼容的安全透明環境。

美國政府向巴西電信公司提供資金，鼓勵他們從西方供應商采購替代產品，而將華為排除在2021年本國電信業者競標5G頻譜之列。4家主要電信營運商已經開始測試華為的5G設備，且拒絕出席在聖保羅與克拉奇會面。

巴西電信業界趕於為自身利益考量與”南美特朗普” 博索納羅總統的親美政策背道而馳，與華為深耕多年的背景有直接關連。

2013年，華為在巴西和拉丁美洲僅是一個靠低廉價位取代對手的仿制產品品牌，但華為陸續取得巴西一些地方政府電子化、國有銀行安全連網、洲際公路交通監控等重大合同。目前涵蓋巴西的7家移動通訊中，有6家用的就是華為的4G架構。

巴西入列“清潔網絡”陣營後，華為聲明不排除按合同規定采取法律行動。中國駐巴西大使館與北京外交部反應強烈，指控克拉奇污蔑抹黑中國、離間中巴正常合作。聲稱美方所謂的“清潔網絡”，是歧視性、排他性和政治性的”骯髒網絡”。

智利兩難

作為美國自由貿易伙伴國，智利是”經濟合作暨發展組織”37個成員國中6個仍未加入”清潔網絡”的國家之一；中國是智利最大的貿易伙伴，”清潔網絡”直接牽動智利與中美三邊關系的平衡。

克拉奇在聖地牙哥說：訪問的目的是藉由緊要的數位部門開始，將兩國經濟伙伴關系提升至新的戰略水平，安全的5G基礎設施攸關區域與國家的安全政策。”他相信智利將為其人民、企業乃至國家安全做出正確的5G決策。”

智利總統塞巴斯蒂安·皮涅拉（Sebastian Pinera）2019年4月訪問北京時，華為承諾在智利投資數據中心。今年7月底”日經亞洲評論”報導，智利在龐佩奧訪問後，放棄了連接南美洲和亞洲的首條海底光纜的中國方案，選擇了日本提出將終點設在澳大利亞的悉尼而排除了上海。

厄瓜多爾入列

厄瓜多爾正深陷新冠肺炎導致的經濟危機，對科拉奇帶到以”清潔網絡”創造網路安全便利和加大投資的利多表示歡迎。

”商報〈El Comercio〉”指出，克拉奇向交通部長安德烈斯‧米歇雷納（Andres Michelena保證在網絡連接性，網絡安全和數字轉型上提供合作，包括安全的5G在內，但沒有觸及華為架構的安全性。

據研究機構”新美國安全中心（Center for a New American Security）”最近報告，自2010年以來，厄瓜多爾獲得中國200多億美元貸款，部分以石油償債，目前正期待通過國際援助償還或買斷積欠中國的債務。厄瓜多爾加入”清潔網絡”倡議後，與北京商議償債協議或將面臨更多的變數。

巴拿馬未表異議

克拉奇到訪的運河國家巴拿馬，同美國的關系自2017年6月胡安‧卡洛斯‧巴雷拉〈Juan Carlos Varela〉總統與北京建交後跌至谷底，2019年7月新總統勞倫蒂諾‧柯爾蒂索〈Laurentino Cortizo〉就任後開始解凍。特朗普提名中國通新大使猶待國會批准，懸缺已長達32個月。

克拉奇在巴拿馬期間，與電信業者及公用服務監管單位交流外，還與外交、財政及安全等部長會晤，強調安全網絡對這運河國家和金融中心安全的無可替代性。

中巴建交前華為已在大西洋岸的”科隆自由區〈Colon Free Zone〉設立拉美地區發貨中心，並在巴拿馬城成立中美洲暨加勒比區域總部，創造就業並對提升巴拿馬區域數位中心作出貢獻。

巴拿馬知名法學家、獨立總統候選人米格爾·安東尼奧·伯納爾〈Miguel Antonio Bernal〉博士向本台表示，柯爾蒂索總統支持特朗普政策的傾向明顯，中國對巴拿馬的影響力，僅能”拖延”巴拿馬公開支持”清潔網絡”的時程，但不具備影響決策的份量。巴拿馬一貫忠實遵循美國主導的外交路線，僅有外交代辦也不影響政府配合的意願。

加勒比網絡樞紐加入陣營

克拉奇在拉美行最後一站加勒比海多米尼加共和國〈Dominican Republic〉，獲得總統路易斯‧阿比納德爾〈Luis Abinader〉接見，後者欣然同意加入美國的陣營。加勒比首個成員國也是區域網絡樞紐加入，對”清潔網絡”起到了加分的效果。

中國對美國發起的“清潔網絡”行動一直持反對態度。今年8月6日，中國外交部發言人汪文斌表示，美國自身渾身的污跡，還在談什麼“清潔網絡聯盟”，這純屬荒謬可笑。他說，許多目前被美國單邊制裁的中國企業都是無辜的，他們的技術和產品也是安全的。從來沒有發生過一起類似“斯諾登事件”、“維基解密”的網絡安全事件，也沒有發生過一起類似“棱鏡門”、“方程式組織”、“梯隊系統”的網絡監聽監視行為。大約一周後，中國外交部另一位發言人趙立堅也表示：“他們（美國）想要的恐怕不是‘清潔網絡’，而是‘美國網絡’，不是‘5G安全網絡’，而是‘美國監聽網絡’，不是保護個人‘隱私自由’，而是鞏固美國‘數字霸權’。全球化時代，5G開發應由各國共商共建共享。將5G問題政治化、搞小圈子的做法不利於5G的發展，有悖公平競爭原則，也不符合國際社會共同利益。”

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