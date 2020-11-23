各國祭出新一輪封鎖措施 歐元區PMI再陷萎縮
歐元區11月製造業與服務業景氣再度陷入萎縮，凸顯歐洲新一波封鎖措施對經濟的衝擊。
IHS Markit公司在23日發布的數據顯示，歐元區11月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值為45.1，不如10月的50，上次綜合PMI低於50關卡是在6月；服務業PMI從46.9降至41.3，製造業PMI也從54.8降至53.6。
服務業PMI下滑，凸顯新冠肺炎疫情迫使酒吧與餐館暫停營業的衝擊，以及餐旅業業務減少。製造業雖仍處於擴張狀態，但擴張腳步已放緩。
歐洲各國實施新一輪防疫措施，意味歐元區經濟第4季可能重返萎縮，且若疫情迫使各國政府延長或擴大防疫措施，歐元區甚至可能陷入「雙底衰退」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言