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各國祭出新一輪封鎖措施 歐元區PMI再陷萎縮

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

歐元區11月製造業與服務業景氣再度陷入萎縮，凸顯歐洲新一波封鎖措施對經濟的衝擊。

IHS Markit公司在23日發布的數據顯示，歐元區11月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值為45.1，不如10月的50，上次綜合PMI低於50關卡是在6月；服務業PMI從46.9降至41.3，製造業PMI也從54.8降至53.6。

服務業PMI下滑，凸顯新冠肺炎疫情迫使酒吧與餐館暫停營業的衝擊，以及餐旅業業務減少。製造業雖仍處於擴張狀態，但擴張腳步已放緩。

歐洲各國實施新一輪防疫措施，意味歐元區經濟第4季可能重返萎縮，且若疫情迫使各國政府延長或擴大防疫措施，歐元區甚至可能陷入「雙底衰退」。

PMI 歐元區

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