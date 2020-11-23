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這一國最快明年超越美國 躍居全球最大煉油國

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
IEA預估，中國大陸最快明年就能取代美國，成為全球最大煉油國。路透
IEA預估，中國大陸最快明年就能取代美國，成為全球最大煉油國。路透

新冠病毒危機已加速全球煉油業的版圖劇烈變動，例如迅速從疫情中復甦的中國大陸和其他亞洲國家，對塑膠和燃料的需求正持續升高。

相較下，美國與歐洲煉油業者正疲於應付更深的經濟危機，而且全球與化石燃料漸行漸遠的這項轉變，不利石油需求的長期展望。

自從石油時代在19世紀中葉登場以來，美國一直是煉油業的佼佼者。但國際能源署（IEA）預估，中國大陸最快明年就能取代美國，成為全球最大煉油國。時間回溯至1967年，當年美國的煉油產能是中國大陸的35倍。

持續發展的大陸煉油產業，加上印度和中東幾座新的大型煉油廠，正全面影響全球能源體系。石油出口商正出口更多石油到亞洲，同時減少出口給合作多年的美國和歐洲客戶。

隨著這些煉油廠擴大產能，中國正在全球汽油、柴油及其他燃料市場持續擴大影響力，並對亞洲其他國家的老舊煉油廠構成壓力，例如殼牌石油公司11月宣布，將新加坡煉油廠的產能腰斬。

類似的情況也出現在全球鋼鐵業。在21世紀初期，中國大陸對全球鋼鐵業的影響力持續擴大，當時中國興建大量現代化的鋼鐵廠。這些用來滿足國內強勁需求的工廠，也使中國成為出口市場的一股力量，壓縮歐洲、北美及亞洲其他市場更高成本鋼鐵業者的生存空間，和迫使老舊、效率低下的工廠關門大吉。

疫情 中東

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