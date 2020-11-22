電玩產業獲利模式已大幅轉變 未來主攻軟體和訂閱服務

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
Sony新上市PS5主機，有售價較低的數位版本。路透
Sony新上市PS5主機，有售價較低的數位版本。路透

如今電玩產業的獲利模式，與過去相比已截然不同，現在玩家可透過網路和訂閱服務取得遊戲內容，這也是各大業者搶食的市場大餅。

財經網站CNBC報導，時至今日，超過7億人在特定遊戲主機上打電玩遊戲，與1980年代民眾多前往電動遊樂場玩遊戲，形成強烈對比。

根據市場研究業者Newzoo，電玩產業今年可望由遊戲主機賺進約450億美元，而電玩業者的獲利方式，這些年來已快速轉變。

隨著微軟和Sony的新主機已上市，很明顯的是，這兩家公司計劃進一步拓展軟體和訂閱業務，與近年來主攻服務事業的蘋果不謀而合。微軟和Sony盼能把握居家避疫期間，民眾對電玩遊戲需求提高的「宅商機」。

Niko合夥公司分析師阿邁德說，對微軟、Sony、任天堂等業者而言，目前電玩主機收入遠比十年或20年前豐厚。他說，目前電玩產業的發展現況是，硬體有利可圖、軟體向來能賺錢，而網路服務在吸引玩家留在主機生態系方面，會扮演更吃重的角色。

阿邁德表示，相較於實體管道，業者透過數位管道發行遊戲的獲利更高。通常實體商家售出60美元的遊戲，發行商可抽約35美元，但若經由網路出售，發行商的收入可提高至45美元；若像Sony一樣擁有自家平台的業者，在販售自主開發的遊戲時，抽成可高達95%。

今年Sony與任天堂的遊戲下載次數大幅成長，這種趨勢可望繼續維持，因為這兩家公司的新主機，都有定價較低的數位版本。

放眼未來，遊戲生態系將扮演更重要角色。例如微軟正大舉押注，以打造自家生態系，期盼其玩家遍布Xbox主機、個人電腦（PC）及智慧手機。

在此同時，Sony也主打新主機PS5為「多合一」服務，玩家不僅可打只在PS平台發行的獨家遊戲，也能使用PlayStation Plus的線上遊玩服務，和PlayStation Now的雲端遊戲訂閱服務。

目前科技巨擘已紛紛進軍遊戲領域，包括Google、亞馬遜、及臉書，都已推出自家的雲端遊戲服務，以搶占規模達1,600億美元的電玩市場。

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