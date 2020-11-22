英、加暫訂貿易協定 脫歐路仍然漫長

英國與加拿大近日終於簽定貿易協定！英國為了脫歐，與許多主要國家都要重新談判貿易協定，但目前與歐盟、美國的談判都陷入瓶頸，歐盟甚至已經認為英國應該會「無協議脫歐」，而在疫情與脫歐夾擊下，英國首相強森民調也嚴重下滑，他還將力主脫歐的首席顧問甘明斯開除。

英、加簽定貿易協議

根據《半島電視台》報導，談判處處碰壁的英國，近日勉強與加拿大完成了貿易協定的簽定。雙方允許將歐、加貿易協定的多數內容進行保留，讓英國脫歐後還是可以享有同樣的優惠。加拿大總理杜魯道表示，這是為了確保雙方的利益都可繼續維持。

他也提到，英國是加拿大第5大貿易夥伴，因此與英國維持緊密的連結仍是非常重要的，不過這次協定中一些比較細節的部分，英國政府表示明年會陸續談判完成。英國政府目前正與歐盟談判脫歐後的貿易協定，雖然預期要在12月31日前談妥，但目前英國的脫歐談判似乎陷入一片混亂。

開除脫歐首席顧問

《CNN》提到，英國首相首席顧問，操盤脫歐公投最重要的推手甘明斯甚至因為黨內逼宮的壓力而辭職，在疫情間甘明斯、強森等人對於疫情的置若罔聞與輕忽，都讓民眾對於現在保守黨的執政感到失望，面對黨內的不滿，強森也只好將他們開除。

雖然外界多數對脫歐後的協議沒有把握。不過《金融時報》有專文認為還是會有協議。首先雖然很多人說可以無協議，但並沒有重大反對簽定協議的政治勢力。再者，川普未來不會繼續連任的可能性較高，在歐盟對拜登抱有較高期待的情況下，英國也會轉向以多邊的方式與歐盟合作。

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