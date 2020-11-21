WTO：全球貿易恐再降溫

世界貿易組織（WTO）表示，全球貨物貿易量已於第3季回升，擺脫先前抗疫封鎖措施的陰霾，但隨著新冠疫情復熾，年底前全球貿易可能又會降溫。

WTO 20日說，「全球貨物貿易指標」上季升抵100.7，從前一季的紀錄低點84.5明顯回升，原因是各國出口訂單激增。這項指標若高於100，代表貿易成長力道優於平均。

不過WTO指出，儘管第3季貿易升溫，但新冠病毒持續為全球貿易體系帶來不確定性，且貨物運輸可能在第4季放慢成長腳步，因為積壓需求已大致反應完畢，廠商也已完成庫存回補。

目前全球新冠疫情復熾，尤其是美國和歐洲大國。這次疫情升溫，迫使部分政府實施口罩強制令、宵禁及封鎖等限制措施；這帶動國際間的電商發展，同時對供應鏈產能形成壓力。

WTO指出，幾支研發中的新冠疫苗前景樂觀，但目前還難以預估配送時程。輝瑞20日表示，與德國藥廠BioNTech合作開發的新冠疫苗，已向美國FDA申請緊急使用授權，預期下月中左右就會獲准，一旦取得授權就會馬上開始配送。

據WTO最新報告，今年全球貨物貿易量將衰減9.2%，與10月修正後的預期相符。由於第2季全球貨貿量比去年同期萎縮17.2%，第3季貨貿量須大幅回升，才能達成WTO的預期。