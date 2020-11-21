日消費者物價大幅下滑

日本10月消費者物價下滑速度為近十年來最快，去年提高消費稅的效果已逐漸消退，令人擔心日本經濟在新冠疫情持續籠罩下，是否會再陷入通縮；11月製造業和服務業活動加速萎縮，也令人擔心日本的經濟復甦力道。

日本政府20日公布的數據顯示，剔除生鮮食品的10月核心消費者指數（CPI）比去年同期下滑0.7%，符合市場預期，但這是該指數連續第三個月下滑，且跌幅寫2011年3月來最大紀錄。

物價下滑原因，主要是去年消費稅從8%提高至10%導致的高基期效果，以及日本政府近來為振興觀光業實施的國內旅遊折扣活動。

分析師表示，由於消費低迷，通膨未來幾個月預期將繼續下滑。日本確診人數回升也讓經濟前景轉暗，因為疫情回溫可能打擊民間消費，和打壓政府刺激措施所帶動的成長。

第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴表示：「就算剔除一次性因素，日本消費者物價的走勢仍舊疲軟。若政府再度實施餐飲和旅遊限制，可能阻礙日本脆弱的經濟復甦。」