Google與多家法國大報達協議 將支付內容版權費

科技巨擘谷歌公司（Google）今天表示，已和好幾家法國報紙和雜誌就版權付費簽署「某些個別協議」。Google連月以來就顯示媒體內容付費和媒體機構展開協商。

法新社報導，和谷歌簽署協議的包括法國前幾大報「世界報」（Le Monde）、「費加洛報」（Le Figaro）與「解放報」（Liberation），以及「快訊週刊」（L'Express）、「新觀察家」（L'Obs）與「國際郵件」（Courrier International）週報等。

谷歌法國負責人米索非（Sebastien Missoffe）表示，和其他媒體集團的協商仍在持續進行，目標是「在年底前達到框架協議」。

法國巴黎上訴法院上月判決，谷歌需就針對所謂「鄰接權」（neighbouring rights）制定的新規定，和媒體機構展開協商。新規定的目的在確保當新聞機構的內容在網站、搜尋引擎和社群媒體平台顯示時，能獲得報償。

許多傳統新聞媒體苦於發行量持續萎縮，谷歌卻靠著新聞搜尋結果伴隨的廣告，賺進數以百萬計美元，以致未從中分到一杯羹的新聞媒體長期不平。

2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）危機使得媒體銷售量雪上加霜，好幾家法國出版商預計今年財報蒙受巨大虧損。

谷歌先前拒絕遵守數位版權法，聲稱這些媒體早已因數百萬名瀏覽網站的訪客而獲利。法國是率先實施歐洲聯盟新數位版權法的國家。