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台積電上「50家聰明公司」 輝達、超微、華為均入列

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
台積電入榜麻省理工科技評論「50家聰明公司」。圖／擷自《麻省理工科技評論》中文網
台積電入榜麻省理工科技評論「50家聰明公司」。圖／擷自《麻省理工科技評論》中文網

《麻省理工科技評論》19日發布「50家聰明公司」，台灣之光、全球最大晶圓代工半導體製造廠台積電上榜。

《麻省理工科技評論》自2010年起，每年都從全球科技公司中遴選出50家聰明公司。今年的榜單，企業排名順序不分先後，創新重要程度不較高低，旨在多元客觀呈現出新興科技和創新商業的年度圖景；上榜企業有望在未來3-5年繼續保持技術引領地位，或形成新的㒹覆動能。

台積電上榜理由是，無論在7奈米等先進製程還是晶圓代工市場的市占都領先群倫，5奈米技術於今年開始量產，3奈米製程預計明年試產，2奈米技術研發中心可望明年完工，以全球一半的EUV光刻機數量，穩坐全球晶圓代工龍頭寶座。

代表台積電的關鍵詞是「10億顆」----該公司是第一家將EUV應用於7奈米工藝並達到商業化量產的晶圓廠，經過27個月，已累計生產10億顆功能完備且無缺陷的7奈米晶片。

除台積電外，半導體業的輝達（Nvidia）和超微（AMD）以及電動車大廠特斯拉也入榜。

值得關注的是，「50家聰明公司」在2013年時僅兩家中國大陸公司上榜，但自2018年落地中國後，中國企業入榜愈來愈多----今年有華為、中芯國際、紫光展銳、小米、騰訊、百度和拼多多。

奈米 台積電 半導體 華為

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