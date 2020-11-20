糗！《消費者報告》汽車可靠度排名 特斯拉落居倒數第2

美國權威消費雜誌《消費者報告》（Consumer Report）周四（19日）說，今年對26個品牌進行汽車可靠度調查，電動車大廠特斯拉（Tesla）排倒數第二。主要拖累排名的是特斯拉最新車款、小型休旅車Model Y。

非營利組織《消費者報告》表示：「Model Y可靠度遠低於平均水準，因此消費者報告無法推薦。」該雜誌指出是車體和烤漆等品質問題。

《消費者報告》說：「僅Model 3房車可靠。」特斯拉豪華房車Model S也因為可靠度降至低於平均，不再受到推薦。至於大型休旅裝Model X，消費者報告說維持在低於平均的水準。

馬自達首次登上榜首，豐田汽車公司旗下豐田和Lexus品牌則分居第二和第三名，通用旗下的別克（Buick）和本田緊接其後，排名均比去年進步。福特公司旗下的福特和林肯兩個品牌，則因推出新款休旅車而苦苦掙扎。林肯在排行榜中敬陪末座。

《消費者報告》的可靠度調查是搜集會員對逾30萬輛汽車的使用經驗，進行評選。

該雜誌表示，「車主表達各式各樣的問題，從才開5,000英里就須更換變速箱，一直到烤漆裡摻了頭髮」。