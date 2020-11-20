經濟解析／特斯拉市值超車台積電 這波股價頂點在哪？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價周四（19日）盤中觸及一年來新高，現在市值近4,700億美元，全球排名超車台灣的護國神山台積電；其最夯題材當然就是下個月即將納為標普500成分股。市場現在有壓力必須買進特斯拉股票，以反映投資組合追蹤標普500指數；然而已持股投資人惜售，因為他們預期股價還會再漲。

特斯拉目前市值已超越台積電的4453.5億美元，排名全球第11，直逼波克夏公司（Berkshire Hathaway）。台積電則被擠到13位。

對才要開始敲進特斯拉股票的投資人而言，特斯拉真是巨大無比，它現在的身價，將寫下加入標普500時市值最高企業的紀錄。由於實在過於龐大，標普500委員會考慮把它分兩批次納入，如此，需要買進此股的指數基金，也以兩階段購入，分散對這檔股票交易的衝擊。

這種分批納入指數成分的做法，以前從來沒有過。

此次將特斯拉納入成分股的決定，也提早在指數委員會每季定期會議的幾周之前公布，讓投資人與交易員有更多的時間思考安排如何因應。

特斯拉成為標普500成分股的完成基準日是12月21日，在這之前，投資人將會得知它將如何被納入，占指數權重是一次到位？還是分兩個或更多階段？另外，電動車業界常規的新聞，市場也要消化，例如通用汽車（GM）開法說會公布電動車發展計畫等等。

每個人現在都在猜，在納入標普500完成之前，特斯拉股票會飆到什麼價位。財經周刊巴隆（Barron's）說，最近這陣子，特斯拉都在高於各分析師平均目標價的50%到70%之間交易。以這樣的水準計算，特斯拉股價潛力有540美元到570美元之譜。

不過巴隆認為，特斯拉不至於會漲到這個天價，但交易員可以之為觀測指標。

特斯拉19日盤中創52周以來最高價508.61美元，收盤漲2.6%，報499.27美元。