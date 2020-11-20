原油因各國加緊防疫封鎖下跌 金價隨疫情進展連四跌

原油價格周四小跌，因為各國政府加緊採取防疫限制措施，以及美國勞動市場顯露回暖速度可能放緩的跡象，給近期需求前景蒙上陰影。金價連續四天下跌，為3月以來最長連跌，因為疫苗的積極進展刺激投資者撤離黃金ETF。銅價周四維持在兩年高位附近。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨一度下跌1.8%，收盤接近持平。美元在尾盤回吐漲幅，提振美元計價大宗商品的吸引力。

美國首次申領失業救濟人數五周來首次上升，成為消費持續反彈的又一個障礙。隨著美國新冠感染人數增多，許多州在加強限制，疾控中心呼籲美國人感恩節不要出遊。

西德州中級原油（WTI）12月交割期貨下跌8美分，結算價報每桶41.74美元；布蘭特原油1月交割原油期貨下跌14美分，收於每桶44.20美元。

●金價創3月份以來最長連跌

截至周三，黃金ETF部位連續五個交易日下降，自輝瑞上周宣布疫苗取得突破以來，累計減少超過50噸。

根據周四發表的研究結果，牛津大學證實其與阿斯利康研發的新冠疫苗使老年人產生很強的免疫反應。

紐約時間下午3:39，黃金現貨下跌0.4%，至每英兩1,864.28美元；紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.7%，結算價每英兩1,861.50美元。

●銅價保持在兩年高位附近

倫敦時間下午5:54，銅收盤上漲不到0.1%，至每噸7,093美元。