美元回吐漲幅 大宗商品貨幣反彈

美元周四回吐早盤漲幅，因美股上漲，大宗商品貨幣受到買盤支撐，儘管美國Covid-19住院率創新高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.01%至92.322，回吐早盤0.4%的漲幅。挪威克朗領漲。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特和達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭拒絕加大貨幣刺激，儘管他們擔心美國經濟將因疫情復燃而遭受打擊。

美元兌日圓持穩於103.80，此前一度上漲0.4%。美元兌加元持穩於1.3067，隨股市和油價波動。挪威克朗升0.2%至9.0004。

澳幣兌美元一度跌0.7%至0.7255，為一周來最低；尾盤跌幅縮減至0.3%。

豐業銀行的Shaun Osborne在周四的研報中寫道：「在一定程度上，加拿大的疫情防控以及國內數據略微好於預期可能會給加幣提供一些支撐，但目前風險情緒仍是加幣的主要驅動力。」