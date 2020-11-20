費半大漲推不動 台積電ADR跌0.3% 溢價仍達12.5%
台積電ADR周四跌0.3%，收96.61美元，較台北交易股票溢價12.5%。費城半導體指數大漲1.6%。
道瓊工業指數周四收盤上漲44.81點，或0.2%，至29,483.23點；標普500指數上漲0.4%，至3,581.87點；那斯達克綜合指數漲0.9%，至11,904.71點。
台灣加權股價指數昨天跌50.86點收13,722.43點。台積電跌1.4%收490.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 73.75 +0.98 72.90 1.71
中華電 CHT 109.07 +0.24 110.00 -0.85
台積電 TSM 551.26 -0.33 490.00 12.50
聯電 UMC 32.12 +0.54 32.10 0.08
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