費半大漲推不動 台積電ADR跌0.3% 溢價仍達12.5%

美國波音公司的737MAX型客機短短半年經歷兩場重大空難，共造成346人死亡，隨後被各國無限期禁飛，交機也全數暫停。經過617天後，美國聯邦航空管理局（FAA）終於解除禁飛令。儘管FAA局長狄克森（Steve Dickso）認為導致兩起重大死亡空難的狀況已經排除，但家屬仍舊批評FAA對波音的究責不夠。

2020-11-20 05:02