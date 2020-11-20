科技股因疫情走高 道瓊因刺激計畫談判可望重啟轉正

美國股市周四收高，投資人再度對經濟刺激計畫燃起希望，凌駕對新冠肺炎疫情感染率不斷上升導致停擺和裁員的疑慮。科技股帶領美股走高，也因居家概念交易的吸引力上升。

美股三大指數均獲得提振，美國參議院少數黨領袖舒默表示，參議院多數黨領袖麥康奈已同意重啟談判，以制定新的財政紓困計畫。

道瓊工業指數收盤上漲44.81點，或0.2%，至29,483.23點；標普500指數上漲0.4%，至3,581.87點；那斯達克綜合指數漲0.9%，至11,904.71點。

微軟、亞馬遜和Adobe上漲，拉升那斯達克綜合指數。

LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick表示，「我們以前見過這種情況，當經濟顯示放緩跡象時，投資人會湧向安全的科技股和成長股，但如今下一個刺激計劃有了希望，一切又改觀了。」

費城半導體指數在這場公共健康危機期間一路走高，輕鬆跑贏大盤，上漲1.6%。Detrick也說：「在新冠危機期間，半導體股是一種更安全的選擇，因為他們不會因為關停而受到太大影響。」

美國上周初請失業金人數意外上升，數據顯示因新冠感染病例激增及其隨後導致的經濟停擺繼續拖累就業市場。

創紀錄的感染人數導致新冠患者住院人數激增50%，並促使學校和企業再次關閉，阻礙美國這個全球最大經濟體從大蕭條以來最嚴重的經濟衰退中復甦。

在標普500指數的11大類股中，能源股和科技股漲幅最大，公用事業股和醫療股是唯一下跌的兩個類股。

晶片製造商輝達（Nvidia）漲0.1%，該公司預料資料中心晶片銷售略有下滑，但單季營收超過預期。

L Brands 股價急升17.7%，此前該公司公布優於預期的單季業績，同店銷售增長56%。

特斯拉（Tesla） 股價再漲2.6%，連續三個交易日上漲，收在歷史新高，得益於周一公布將被納入標普500指數的消息。