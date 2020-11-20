ECB將擴大貨幣刺激力道

歐洲央行（ECB）總裁拉加德19日承諾，將在12月推出強力貨幣刺激方案，也敦促歐洲各國政府打破預算僵局，「及時」通過疫情相關紓困措施。

拉加德在歐盟峰會召開前示警，新冠肺炎感染病例遽增和各種限制措施，預期將「嚴重影響」歐元區成員，各國領袖應把實施聯合財政援助措施視為優先事項。

拉加德在歐洲議會表示，ECB「迅速且有力地應對衝擊歐元區經濟的第一波疫情，也將以同樣的方法和決心解決現階段的危機」。

ECB管理委員會將在12月10日舉行決策會議，並已承諾屆時將加碼刺激方案。拉加德重申，只要危機尚未消退，ECB確保企業、政府和消費者獲得低成本信貸的主要工具，依然是緊急購債和對銀行提供長期貸款。

與此同時，ECB首席經濟學家連恩等官員持續嘗試說服投資人，不要過度聚焦在12月刺激方案的規模，而是整體效率。多數經濟學家預測，ECB將在12月推出額外5,000億歐元的購債計畫。

談及經濟前景時，拉加德表示，近來新冠疫苗的消息「令人鼓舞」，但疫苗大舉供應仍需一段時日，目前沒有理由減少對經濟的支援。她說：「決策官員的重大挑戰是彌補各國的差距，直到疫苗接種進展順利，經濟獲得自行復甦的動能。因此，貨幣和財政政策相互配合的重要性更甚以往。」

拉加德也呼籲歐盟領導人，結束可能帶來弊端的預算僵局，援助面臨第二波疫情嚴峻衝擊的歐元區。

歐盟的7,500億歐元復甦基金對於受疫情重創的國家至關重要，但本周已被匈牙利和波蘭擋下，可能延誤紓困資金的撥發。拉加德說：「下一輪刺激方案應及時執行，新冠感染病例激增和各國重新實施管制措施料將衝擊歐元區經濟，為短期經濟前景帶來下行風險。」