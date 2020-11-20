美國上周初領失業救濟金人數五周來首度增加，顯示在新冠肺炎疫情惡化、企業面臨新一輪防疫措施的局勢下，就業市場的復甦腳步可能放緩。

美國勞工部19日表示，截至11月14日當周，首次請領失業救濟金人數較前周增加3.1萬人，總人數為74.2萬人，比經濟學家原估的70萬人多；截至11月7日當周，持續申請失業金人數減少42.9萬人，總人數為637萬人。

國際貨幣基金（IMF）則在同日發表的報告中指出，全球經濟正在從新冠肺炎疫情造成的衝擊中復甦，但一些疫情遽升的國家卻出現復甦動能減緩的信號。

這份報告是趕在本周末G20財金首長會議之前發表，強調全球經濟復甦不平均，並警告這場疫情危機可能會留下深刻且不平均的傷痕；「不確定性及風險非常之高」。

IMF曾在10月時預估，2020年全球經濟將萎縮4.4%，2021年將回升5.2%。IMF總裁喬治艾娃指出，之後陸續收到的數據確認全球經濟正持續復甦；但最近的數據卻顯示美國及一些先進國家由於疫情升高，復甦動能正在減弱，尤其是人身接觸密切的服務業。