抗疫 印尼菲律賓意外降息

印尼和菲律賓19日意外把基準利率降到歷史低點，在新冠肺炎疫情肆虐之際設法支撐經濟，拖累亞洲貨幣普遍對美元貶值。土耳其則一口氣升息4.75個百分點，激勵土耳其里拉勁升。

印尼央行調降基準利率0.25個百分點（1碼）至3.75%，是過去四個月來首度降息；菲律賓央行隨後同步降息1碼至2.0%。兩國新冠肺炎確診病例都超過40萬例，在東南亞中疫情最嚴峻，但這次降息出乎彭博訪調經濟學家意料。

兩國決策官員都承諾延續支撐成長的政策。菲國央行總裁迪奧克諾表示，將運用央行所有工具支撐經濟。最近颱風頻仍加重菲國經濟挑戰，第3季經濟萎縮幅度比預期大。印尼經濟陷入自20多年前亞洲金融風暴以來首次衰退。美元最近對菲律賓披索和印尼盾貶值，讓兩國央行有機會進一步放寬貨幣政策。

道明證券資深新興市場策略師柯提嘉指出，最近匯率走強、低通膨、美國選舉結束和市場波動率下降，促使兩國央行「把握機會給新興的復甦添加柴火」。西太平洋銀行首席亞洲總經策略師張智敏（Frances Cheung）也認為，此舉反映支持復甦是當前首要之務，尤其疫情揮之不去，一些經濟體重啟封鎖可能影響需求。

印尼盾19日貶0.6%，收14,155盾兌1美元。菲律賓披索貶0.2%，報48.315披索兌1美元。

同日，土耳其央行一口氣提高政策利率4.75個百分點至15%，觸動里拉勁揚近1%，報7.635里拉兌1美元。央行政策委員會表示，此舉將降低二位數通膨率、翻轉有害的美元化趨勢，並協助重建外匯存底。

央行聲明指出：「委員會決定實施透明且強力的貨幣緊縮，藉此消除通膨展望面臨的風險，遏制通膨預期。」此次升息，也顯示本月被任命為土國央行總裁的阿格巴爾（Naci Agbal）獲得厄多安支持，以更正統的方式保護里拉並抑制通膨。