肯德基強化得來速服務

為了因應新冠肺炎疫情時代，美國肯德基（KFC）加入其他速食連鎖店行列，對門市餐廳進行大改造。改造後的門市將更強調得來速服務，同時減少人與人之間的直接接觸。

鑒於顧客用餐習慣逐漸從內用轉為外送，肯德基18日發表兩種新門市設計，將逐步取代現有的門市。其實內用改外送這種用餐習慣，早在新冠疫情前就已開始，但因疫情加速了這個發展。

KFC第一種新設計是廢除傳統的用餐區，縮小整體的門市面積，適用於設立在房租較貴的大城市黃金地段門市。另一種新設計則強調得來速服務。肯德基第3季營收有60%來自得來速。此種設計下的門市將有兩條得來速通道，其中一條專門服務行動訂購取餐的顧客。這類門市室內用餐區將會比目前的小。