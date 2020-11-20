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星巴克留才 員工加薪

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）宣布為美國門市員工加薪，在美國基本工資節節升高之際超前部署，以便留住人才。

星巴克表示，在9月14日前（含當日）僱用的咖啡師、值班負責人及服務人員，一律加薪至少10%，這項措施將於12月14日生效。彭博資訊取得的內部備忘錄顯示，星巴克執行副總裁威廉斯表示，員工起薪也將調高5%，有助門市經理持續徵才和留住新人。

即使新冠病毒疫情造成失業率飆升，餐廳業者依然愈來愈難留住員工。在服務業上班代表染疫機率高，即使大幅加薪也無法留住員工。

此外，工資壓力顯然可能持續升高，例如佛羅里達州近來表決通過提高基本工資，而美國總統當選人拜登在造勢場合支持最低工資為每小時15美元。

星巴克 基本工資 咖啡

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