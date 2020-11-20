Google Pay進化 深耕消費金融

編譯林奕榮、洪啟原／綜合外電

網路搜尋龍頭Google 18日推出新版支付應用程式Google Pay，賣點是用戶可透過這個平台開設銀行帳戶、付款給朋友和管理個人財務，凸顯這家科技巨擘準備進一步深耕消費金融領域。

Google與花旗銀行和史丹佛聯邦信用合作社攜手，推出行動銀行平台「Plex」；Google預計明年將再新增九家金融機構加入這項服務。Google Pay目前可在30個國家和地區使用，每月活躍用戶數逾1.5億人。

「Plex」服務可開設支票帳戶和儲蓄帳戶，不需支付月費，也沒有透支費用或最低餘額限制；用戶也可以申請實體信用卡，並能整合原有銀行帳戶和信用卡；準備外出購物或用餐時，甚至還能搜尋餐廳以及各項優惠。

Google Pay將允許用戶進行點對點（P2P）付款，這項功能已讓Venmo和Cash App成為家喻戶曉的數位支付品牌，尤其民眾在疫情期間開始轉向數位支付。

與此同時，這項服務將讓Google更深入掌握使用者的財務和消費資訊；過去，這些資料均由銀行業者牢牢掌控；Google指出，該公司的服務，將可協助用戶了解自己的消費和儲蓄狀況。Google支付部門總經理森古塔（Caesar Sengupta）說：「我們的目標是推出整合式的應用程式，為用戶提供更多價值和財務管理。」

森古塔表示：「我們與銀行攜手，希望使銀行業務更貼近已經離不開行動裝置的年輕世代。這有助我們的夥伴提供門檻更低的銀行業務服務給這個世代，不只讓服務更貼近他們，而且充滿更多樂趣。」

科技大咖跨足金融領域的例子不少；Google競爭對手蘋果去年與高盛合推聯名信用卡Apple Card；臉書則開放用戶透過通訊軟體Messenger付款；阿里巴巴和騰訊早已是支付和投資巨頭，他們旗下的行動支付App功不可沒。