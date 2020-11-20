蘋果公司（Apple）將對小型程式開發商調降旗下應用程式商店App Store的佣金抽成比率，為此服務2008年問世以來最重大營收結構變革。專家認為，此舉對蘋果營收影響甚微，卻能討好部分程式開發商，暫時平息輿論與監管的壓力。

根據蘋果18日聲明，在App Store年營收不到100萬美元、以及新加入的程式開發商，佣金從原先的30%減半至15%，預計明年元旦生效。蘋果表示，這是「App Store小型企業計畫」的一環，「絕大多數」開發商都適用新的收費結構，但不包括影音串流服務Netflix、音樂串流服務Spotify等主要App。

蘋果說，在疫情導致景氣低迷之際，減少抽成是為了在財務上幫助小型開發商，並提供他們一項投資自身事業的方法。

穆迪預估，蘋果調降App Store抽成，對其營收和營業利益影響不到1%，同時還能討好眾多小型開發商。另據市場研究業者Sensor Tower，高達97.5%的iOS開發商，來自消費者的年收入不到100萬美元，而這些開發商去年僅占App Store營收4.9%。

蘋果的App Store抽成規定面臨政府監管機關持續審查，開發商也持續抨擊抽佣比率。蘋果正與電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games進行佣金和支付規定的訴訟。

另外，南韓最大在野黨國民力量黨共七名議員，19日呼籲Google跟進，也將對小型開發商收取的佣金降至15%以下，以促進當地App生態系統發展。