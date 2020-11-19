深圳「華強北」何以從電子第一街變身美妝品商城？

深圳「華強北」商圈號稱「大陸電子第一街」，現在卻搖身一變，成了美妝品商城，主因是大陸本土手機價格低廉，使以往販售高價機種「山寨機」的業者飽受衝擊，促使商家轉型。

路透報導，以往「華強北」的攤位，多半販售「山寨版」的蘋果和三星手機，但由於小米、Vivo等大陸本土品牌的產品價格低廉，再加上智慧財產權法規趨嚴，衝擊攤販生計，因此對業者來說，最簡單的一條路，就是直接脫離電以零售業。

明通數碼城總經理林旭說：「我們曾販售手機零件，但2016年店面空置率達50%，所以為了求生存，我們必須另闢蹊徑。我們見到美妝品的需求暢旺，無論是青少年、女性、甚至年齡介於60至79歲的男性，都有龐大需求。」

「華強北」商圈共有數十家購物中心，3.8萬間商家林立，而這裡也是跨國企業媒合鄰近代工廠的重鎮。然而隨著都市仕紳化，正推高租金，促使「華強北」出現愈來愈多的高檔購物中心和5G「體驗中心」，成為深圳的轉型縮影：從製造和貿易樞紐，轉變成所謂「大陸矽谷」。

數名化妝品批發業者說，明通數碼城今年化妝品事業大幅成長，原因是邊境關閉，導致以往許多赴香港買免稅品再轉售的貿易商，無法再這麼做。

一名貿易商說，會向持有正確執照的進口商大量採購，每項產品再加價幾分錢轉售，而這屬於灰色地帶，因為不是所有賣家都將貨品報關，或透過合法管道進口。

大陸消費者對化妝品的需求與日俱增，根據官方數據，今年1-10月化妝品銷售額為人民幣2,569億元，年比增加5.9%，相較下，大陸同期整體零售銷售下降5.9%。