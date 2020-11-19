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航空業10億噸碳排 歐美常客貢獻一半

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
美國乘客是貢獻航空業排碳的榜首。(攝影師：Maria Tyutina，連結：Pexelsunder Creative Commons license)
美國乘客是貢獻航空業排碳的榜首。(攝影師：Maria Tyutina，連結：Pexelsunder Creative Commons license)

美國飛行常客是全球航空業排碳的主要貢獻者。歐洲研究發現，2018年全球航空業總計排放高達10億公噸的二氧化碳，其中又以美國航空公司排碳佔最大宗。若再加以細分，全球航空業排碳一半以上是由經常搭機者全包，其比率僅佔全球人口1%。

美國航空排碳量驚人

據《英國衛報》報導，瑞典林奈大學研究人員高斯林在研究中指出，2018年全球人口中，只有11%的人曾搭過飛機，4%是搭乘國際線，而且美國乘客是先進國家中，製造碳足跡的最大來源，美國航空公司排碳量比其餘10國的加總還要多。換言之，飛行常客對於氣候變遷危機有重大影響力。

全球航空業製造溫室氣體在新冠肺炎之前成長快速，2013~2018年增加32%。雖然2020年航班次數則減半，但預計2024年會再回到原本水準。高斯林表示，「如果要解決氣候變遷以及重新再造航空業，就必須從飛行常客開始改變，因為這些人是造成全球暖化的超級污染者。」

飛行常客應課稅

這次研究中的飛行常客是指1年飛行距離高達5.6萬公里，從數據分析發現北美民眾飛行距離是非洲民眾的50倍之多，也是亞太地區10倍。另外1990~2017年間，國際航班次數大幅成長，從澳洲出發次數增加3倍，英國出發增加2倍。

研究人員估計，2018年因為航空業排碳造成氣候變遷損失金額約1,000億美元，因此，外界曾提議應對飛行常客加以課稅。對此，國際航空運輸協會發言人指出，「在1950及1960年代對於精英份子收費或許還有基礎，但是現今搭飛機旅行已成為多數人必要的行為了。」

2050年空汙增2倍

據《CNN》報導，航空業佔全球二氧化碳排放至少2%，而且預期還會繼續增加。聯合國國際民用航空組織表示，2050年國際航空污染將增加至少2倍。高斯林指出，「與航空公司對外宣稱幾乎所有人都會搭飛機的說法相反，我們可以發現實際上只佔世界人口一小部分而已。」

本次研究結果刊登在《全球環境變化》期刊。

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氣候變遷 美國航空 碳排放

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