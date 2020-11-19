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債務海嘯來了！全球債務估飆277兆美元 GDP占比達365%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
國際金融協會18日發布報告，預計到今年年底，債務規模將高達創紀錄的277兆美元。路透
國際金融協會18日發布報告，預計到今年年底，債務規模將高達創紀錄的277兆美元。路透

根據國際金融協會（IIF）周三（18日）發布的報告，今年前9個月，全球債務以前所未見的速度累積，疫情帶來的危機讓各國政府和企業面陷入「債務海嘯」。

截至9月底，今年全球債務水平飆升15兆美元，預計到年底，債務規模將高達創紀錄的277兆美元，約為全球GDP的365%，高於2019年底的320%。

IIF警告，債務累積的速度，讓全球經濟未來很難在不對經濟活動產生重大不利影響的情況下，去槓桿化。

2016年到2020年9月，全球債務增加52兆美元，相較下，2012至2016年間僅增加6兆美元。同期，全球GDP的成長速度幾無變化，直至疫情爆發造成衰退。

新興市場的債務負擔尤其沉重，今年來增加26個百分點至GDP的250%。以黎巴嫩，中國、馬來西亞和土耳其的非金融部門債務比增幅最大。

儘管借貸成本處於創紀錄低點，但政府財政收入下滑，償債會「更加費力」。根據IIF，到明年底，有7兆美元左右的新興市場債券和銀行聯貸到期，其中大約15%以美元計價，借貸人面臨匯率波動的風險。

本周，辛巴威成為2020年間第6個債務違約或重組的開發中國家。疫情造成的開支增加，恐怕還會有更多違約狀況。

摩根大通（JPMorgan）新興市場研究部門主管Luis Oganes說，新興經濟體若買進自己的債券，將債務貨幣化，有通膨上揚的風險，若允許債務升高太多的話，則有通縮風險。

至於已開發經濟體的債務，截至9月底，今年來增加逾50個百分點，達GDP的432%。美國占了將近一半，它的2020年債務總額估達80兆美元，高於2019年的71兆美元。

債務 疫情

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