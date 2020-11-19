YY直播母公司股價暴跌26.5％ 渾水踢爆：直播詐欺成分90%
擁有多個直播平台的中國大陸社交媒體歡聚集團股價暴跌，寫下歷來最大跌幅，受知名做空機構渾水（Muddy Waters）公布的最新調查所拖累。報告說，這是一家具有詐欺性質的科技公司。
根據渾水18日公布的報告，渾水創辦人布洛克（Carson Block）表示，歡聚旗下直播平台YY直播存在三項錯誤，包括組成網路機器人大軍、進行不實交易及創建非真人用戶帳號。中國科技公司百度數日前才同意以36億美元收購YY直播。
在紐約交易的歡聚集團股價18日盤中暴跌30%至每股70.3美元，終場跌幅縮小至26.5%，收盤價為73.66美元，寫下8月上旬以來最低價位。
渾水表示，早就開始進行這項報告，比百度傳出收購YY直播的消息更早，強調經過多年調查後，發現YY直播的詐欺成分高達90%。
渾水說，本應享有高收入的YY平台直播主，實際上只拿到帳面收入的一小部分，而且理應獨立經營的頻道擁有者，大多被YY直播所掌控，以便進行不實交易。
渾水指出，打賞贊助的粉絲軍團，幾乎都是公司內部網路的機器人，也說YY直播的國際直播服務Bigo「真實性似乎也很低」。彭博資訊尚未收到歡聚集團針對此事的電話或信件回覆。
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