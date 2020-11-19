美國政局混亂，卻有這三大支撐？一文瞭解美國大選後投資走勢！

民主黨總統候選人拜登擊敗現任總統川普，川普力求翻盤，讓美國政黨在意識形態上出現巨大分歧。不過，法人指出，在美國1968年以來的「分裂政府」期間，標準普爾500指數平均報酬為66％，這次也相差不遠。到底股市有哪些支撐力道？

堪稱「史上最膠著」的美國總統大選，結果大致底定，由民主黨總統候選人拜登擊敗現任總統川普，而時序也邁入年底，我們該如何看待選後經濟，以及明年的投資趨勢和機會？

星展銀行指出，由於參議院的選舉結果尚未定論，而共和黨仍然在參議院中占多數，未來數月的重點將放在拜登如何與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）合作。政黨之間在意識形態上出現巨大分歧，決策很可能會沿著政黨路線做決定。

儘管政治分裂，星展仍認為，美國歷史上的「分裂政府」期間，風險性資產依然有良好的表現。根據研究，標準普爾500指數在美國政府分裂期間（1968年以來）平均報酬為66％。而這次「沒有什麼不同」。

渣打銀行財富管理總處指出，雖然市場認為拜登將加稅、提出更嚴格的法規，可能對於能源，金融和科技產業有不利影響，但市場預期這些負面因素將被後續更大規模的財政刺激方案所抵消，將有助提振全球投資信心。

三因素支撐美股：寬鬆貨幣、貿易戰趨緩、經濟復甦

因此，星展預估，美股在未來數月有以下因素支撐：

1. 美國聯準會（FED）的持續支持：由於財政措施存在不確定性，FED將繼續維持寬鬆貨幣政策，藉以支持經濟復甦。

2. 貿易緊張局勢趨緩：預期拜登將重塑外交關係，美中貿易戰緊張局勢可望緩解，將有利於風險性資產、經濟與企業獲利動能反彈。

3. 最新數據顯示，總經和企業動能持續復甦。除非美國再次出現全面性的經濟封鎖，否則復甦可望持續。

至於債券市場，中信投信國際投資科主管葉松炫表示，債券殖利率水位正處歷史新低，故應避免投資政府公債；而高收益與投資等級債因與股市連動大，可望跟上此波經濟復甦，可考慮新興市場債，如原物料國家中國、印尼、馬來西亞、澳洲、巴西、俄羅斯等市場，「拜登財政政策刺激下，美國將進行過去幾十年沒做的基礎建設計畫，有助於全球原物料表現。」

渣打銀行則提醒，由於拜登偏向綠能產業和加稅的計畫，可能導致美國能源廠商的監管更加嚴格，要留意政策對美國高收益債券當中能源企業的影響。

弱美元格局不變，看好中國疫後經濟

至於美中關係，葉松炫認為，預期互動方式會較為理性，但彼此間角力仍不會停止，蘋果等供應鏈南移將會持續，而越南勞力成本相較中國低，又是蘋果供應鏈重鎮之一，金融、地產表現已隨世界大廠的進駐而走揚，相當看好往後越南經濟成長力道。

中國在疫後經濟也表現不俗，市場預測中國是今年唯一正成長的國家，尤其在科技股與電動車概念股如雅迪、蔚來汽車，今年大漲20、30倍。然而，後續是否不要追高？葉松炫認為，100年前汽車取代馬車時代，現在電動車也可能逐步取代燃油車，現在僅是開端，預期這幾年仍會有一波漲幅。

貨幣方面，渣打銀行財富管理總處表示，拜登的外交及貿易政策可望重回多邊主義，有助於降低全球政治與經濟的不確定性，美元避險需求可能減弱。配合美國聯準會維持超寬鬆貨幣政策的背景環境下，美元可能會相對於其他貨幣重新走貶，「弱美元」的格局預期將會延續，特別是兌歐元，澳幣，英鎊和人民幣。

黃金今年也漲勢連連，但葉松炫認為，今年黃金會漲，多為工業用途，加上存黃金無法生利息，隨著疫苗研發現曙光，黃金一旦無避險用途，勢必表現不如預期，建議持有黃金當成避險工具的投資人留意疫苗問世時期，及時出場。

（作者／沈瑜 本文出自2020.11.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）