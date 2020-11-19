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拜登上台不利科技股？楊應超：「科技牛市」看這四點！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖為紐約證交所交易員。美聯社
圖為紐約證交所交易員。美聯社

近期股市傳產、科技兩樣情。美國大選11日4日開票後，美國以傳產為主的道瓊指數翻漲6%、納斯達克等科技股卻一度下滑，領頭羊「蘋果」一度跌3%。即便台股「護國神山」台積電，也直到本週才回神挑戰500元大關。主因是不少投資人押寶拜登上台後，會改捧新能源產業，正急著換手。

拜登上台真的不利科技股？不少財經專家的見解，卻正好相反。據專業財經媒體《霸榮周刊》（Barron’s）、美CNBC頻道知名財經主播吉姆．克拉莫（Jim Cramer）、與台灣前外資分析師楊應超等人分析，拜登上台後，對科技產業的影響仍是正面居多，尤其以下四點若成真，有望迎來新一波牛市。

1.若拜登堅持「美國製造」：台積電、鴻海後市看好

最近回台的前外資分析師楊應超，於日前網路豐富平台直播時指出，據他觀察，即便拜登上台，很高機率仍會走川普當政的美國製造路線，因為現在美國輿論，面對中國就像80年代看日本崛起，以往把中國當製造基地年代已回不去。

這對於台商絕對是正面影響，尤其是已在威斯康辛設廠的鴻海、以及在亞利桑那鳳凰城的台積電，後市只會更加看好。

2.中美貿易談判走溫和風，有利科技業回穩

至於拜登上台接下中美貿易戰談判擔子，對全球科技業影響？據美國Wedbush資深分析師丹尼爾‧艾維（Daniel Ives）分析認為，拜登上台後，預料作風會比川普溫和。但並不是如外界所想的，中國就會趁勢崛起，讓美國科技業者受挫。

主要原因是，若拜登的溫和談判風，能成功消解這一陣子中美關係僵化疑慮，對仍需要賺中國市場錢的蘋果、思科絕對是好事；至於因「華為禁令」暫停交流的中美科技業者，也能重拾合作關係，讓科技業生態恢復正常。

3.分裂的國會，民主黨「藍色新政」不易全實現

美CNBC頻道知名財經主播吉姆．克拉莫（Jim Cramer）觀察，許多投資人擔憂民主黨不會通過紓困方案，同時加稅，因此不利於高成長的科技股，紛紛轉往傳產價值股。但他們忽略了，美國共和黨把持參議院，而總統是民主黨，最後兩黨會妥協，加稅政策有可能不會通過。

楊應超則認為，拜登是善於妥協的政壇老鳥，未來可能是採取兩黨交換籌碼方式推動法案，民主黨新政百分百實現的機率不大；加稅也許會加、紓困則不敢不做，但最後有可能是推出某種比例上打折的方案。

4.不論總統換誰，科技業仍是疫後大贏家

也有投資人認為拜登偏愛再生能源與電動車，上台後將讓風向轉變。楊應超以多年經驗認為，別忘記，真正最能推動產業成長的，是市場，不是政府。

他強調，近期回台灣跟業界人士吃飯聊天時，就發現一個現象，許多科技業者正急著備料，怕的是缺貨，而不是庫存消不掉！

原因是，疫情襲來後，全球多國改採遠距工作與在家上學，已引來全新購買潮，讓PC、手機等科技產品缺貨嚴重，業者現在到處搶零件。所以他個人預期，今年第三與第四季的科技相關業者，財報會很好。科技股這時的跌點，反而就是長期買點。

（作者／林士蕙 本文出自2020.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

拜登 科技股 民主黨 台積電

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