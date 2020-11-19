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台積電赴美設廠 獲鳳凰城核可2億美元補助改善基建

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
配合台積電投資計畫，美國亞利桑那州鳳凰城核可2.05億美元資金投入相關基礎建設。 歐新社
配合台積電投資計畫，美國亞利桑那州鳳凰城核可2.05億美元資金投入相關基礎建設。 歐新社

路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城官員周三（18日）開會，無異議通過由市府提供2.05億美元基金，改善道路、供水等基礎建設，以協助台積電（2330）在當地的120億美元晶圓廠投資計畫。

台積電5月宣布有意在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，是全美第一座先進製程工廠。本月初，台積電在亞利桑那設立全資子公司，註冊資本額35億美元，正式展開這項總投資金額120億美元的投資計畫。

鳳凰城市議會周三以九票對零票，無異議通過市府與台積電的合作協議。鳳凰城市長Kate Gallego說，這項協議「是政府跨層級的一大成功，幫助亞利桑那州成為先進製程的領導者。」

根據協議，台積電將興建新廠房，在未來五年創造1,900個新的全職工作機會。廠房興建工程將在明年初動工，預定 2024 年開始生產。鳳凰城則是承諾投資6,100 萬美元建設道路，3,700 萬美元補強水資源基建，1.07億美元改善廢水處理。

台積電在今年年底前將選定廠址，然後與鳳凰城簽訂正式合約。

台積電 領導者

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