不顧員工安危！臉書被控逼迫員工疫情中回辦公室上班

臉書超過200名員工指控該公司在疫情期間不顧員工安全，逼迫其內容審查員（content moderators）回到辦公室上班。

英國廣播公司（BBC）報導，來自美國和歐洲200多名員工在向臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）的公開信中表示，臉書「冒著不必要的生命風險」以維持公司利潤。

臉書員工呼籲公司進行改變，允許更多遠距上班並提供其他福利，像是危險津貼、提供「真正」的醫療保健和精神保健等。

臉書表示，「大多數」內容審查員為遠距工作。臉書發言人說，「我們相信公司有個開放的內部對話，但這些討論必須為誠實的。全球1.5萬個內容審查員大多數在家工作且會在疫情中繼續遠距工作」。