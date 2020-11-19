輝達Q3續旺 警告資料中心晶片銷售略降、盤後跌2%

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收激增57%、本季財測高於市場預期，然而輝達財務長警告說，資料中心營收本季將小幅下滑，消息拖累輝達盤後股價下跌近2%。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）在法說會中表示，該公司今年稍早收購的網路晶片公司Mellanox來自一家中國大陸客戶的訂單正在減少，不過，主要雲端服務業者對晶片的需求維持強勁。

輝達在美股18日收盤後股價一度重挫逾3%，收後跌幅收斂至1.99%，報每股526.45美元，但今年漲幅仍超過120%。

輝達預估，在截至明年1月的本季度營收將達48億美元，高於分析師平均預估的44億美元。

輝達公布，在截至10月25日的第3季營收激增47%至47.3億美元，剔除特定費用後，每股盈餘2.91美元。這高於分析師預估的44.2億美元營收與每股盈餘2.58美元。

輝達執行長黃仁勳善用原本用於電玩產業的繪圖晶片強項，切入資料中心AI處理領域，這也是個日益成長的市場。雖然資料中心晶片事業已成為輝達營收最大來源之一，但第3季營收成長的速度已比前季放緩。

輝達的最新營收也讓市場一窺幾家最大型科技巨擘目前的支出計畫。例如字母公司的Google與亞馬遜這些雲端服務業者正利用繪圖晶片來驅動雲端業務運作。

柯蕾絲表示：「新冠病毒疫情持續同時以有利和不利的方式來影響我們的事業，儘管疫情的持久性和影響性仍有不確定性。由於人們居家工作、學習與娛樂，我們的電玩和資料中心市場平台已受惠於更強勁的需求。」

不過柯蕾絲也說，全球更強勁的需求「已限制產能與元件的可得性」。

從個別事業來看，輝達資料中心晶片上季營收19億美元，比去年同期增加逾一倍；遊戲領域營收年比成長37%至23億美元。雖然兩大事業領域財報都優於市場預期，但資料中心營收較前季僅成長8%，比起第2季大幅成長的步調減緩。

輝達9月時宣布同意以400億美元收購軟銀集團旗下的晶片公司安謀，雙方正尋求各國的監管核准。