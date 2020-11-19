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美中貿易戰衝擊 美三分之二地區對陸出口衰退

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

華府智庫美中貿易全國委員會（USCBC）18日發布報告，檢視去年美國對中國大陸出口成績，報告指出，美國對陸的商品出口量連續第二年下降，回到2011年的水準，去年出口總額為1048億美元；以國會議員選區畫分，僅三分之一地區成長，2018年工作機會減少10萬個，意味著國內失業問題，不只是川普政府的挑戰，也是即將繼任的民主黨總統當選人拜登要解決的問題。

報告指出，商品出口下降，服務出口增長。去年美國對陸商品出口量為1048億美元，縮水11.4個百分點；航太產品（105億美元）、半導體零件（98億美元）、油料種子與穀物（83億美元），為前三大出口項目。

美中貿易全國委員會援引中國大陸政府統計數據，中國大陸去年自全球進口幾乎呈現衰退，僅歐盟成長，但成長率不到1個百分點；歐盟全年出口到中國大陸的商品總額為2758.8億美元，其次依序為南韓1730.8億美元，台灣1727.1億美元，日本1713億美元，美國1223.4億美元（與美國出口統計不吻合來自統計標準不同）；受美中關稅戰影響，美國是五大來源中降幅最大者。

報告指出，以眾議員選區畫分，全國435區中，僅138處出口量成長；服務出口穩定緩慢成長，最近一次統計為2018年，全年度服務出口量為553億美元，成長約1.6個百分點，相較前幾年，漲幅放緩。

報告統計，美國商品兩大買主是加拿大與墨西哥，中國大陸排第三，對中國大陸的出口量影響美國產業，其中以德州、華盛頓州和俄亥俄州受衝擊最大，出口量全面減少。

從就業數字來看，受美中貿易戰影響，2018年美國工作機會減少10萬個，集中在中西部，伊利諾州少了1.5萬個工作機會，愛荷華州減少1.2萬個。

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）表示，對中國大陸的出口衰退，對人民的生活產生負面影響，從緬因州的龍蝦到德州的石油，這些出口數字的背後，代表著勞工薪資與地方政府的稅收。

美中貿易全國委員會表示，經濟衰退目前看不到盡頭，現任及新任官員，包括總統當選人拜登，都必須解決的問題。

美中貿易全國委員會報告認為，美中第一階段貿易協議仍是刺激出口的重要工具，若中國大陸落實協議內容，則美國2020年的總體出口量將可快速成長。

根據美國貿易代表署上月23日公布的數據，中國大陸落實美中第一階段貿易協議，購買超過230億美元的農產品，占今年目標值的71%，包括玉米、大豆、豬肉與牛肉。

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