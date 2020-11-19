快訊

美參議員將提決議案 支持美台簽署自由貿易協定

今天好熱高溫上看34度！吳德榮：明晚北台灣變天

美元連續第五天走貶　疫苗展望佳、削弱避險氛圍

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元連續第五天走貶。（路透）
美元連續第五天走貶。（路透）

美元周三連續第五個交易日走貶，貶至逾一周低點，因正面的疫苗消息抵消病例激增和歐美緊縮經濟活動限制影響。

美元指數下跌0.1%，至92.312，盤中曾跌至92.207，為11月9日以來的最低水平。

歐元兌美元變動不大，報1.1864美元；日圓兌美元升值0.36%，報103.82日圓。

比特幣被視為對抗通膨的工具，周三盤中一度突破1.8萬美元，為近三年來首見。尾盤報17,590美元左右，下跌0.4%。

輝瑞公司表示，該公司新冠疫苗試驗最終結果顯示，其疫苗的有效率為95%。但據路透統計，周二全球回報的新冠病毒死亡人數為10,816人，為單日死亡人數最高的一天。

BMO Capital Markets外匯策略全球主管Greg Anderson表示：「新冠 病例增加對美元和日圓及瑞郎等避險貨幣有利，但疫苗的正面消息大致抵消了這一影響。」

一旦疫苗得到廣泛分發，隨著全球經濟的改善，美元的避險買盤將進一步下滑。

儘管如此，道明證券認為，由於市場高估疫苗配發的時間和範圍，美元短期內仍有進一步上漲空間。

在最新的研究報告中，道明證券資深外匯策略師Mazen Issa建議未來幾周採取守勢，並指出「市場的普遍樂觀情緒已超過現實，與疫苗研發競 爭有關的好消息已在價格中反映。」

與此同時，英鎊兌美元升值0.2%，報1.3279美元，市場指望英國與歐盟會在下周達成貿易協議。

新冠疫苗 外匯

延伸閱讀

新型冠狀病毒疫苗研發報佳音 國際油價走揚

美股尾盤賣壓加劇 道瓊挫跌344點連二黑

疫苗研發和併購利多助抵銷疫情疑慮 歐股收紅

輝瑞：新冠疫苗有效性95％

相關新聞

Fed示警 疫情阻礙復甦步伐

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟有望以穩健步調持續復甦，但隨著新冠病毒確診人數激增，可能使復甦步調失去動能，現在還...

IMF報告 新興亞洲人均GDP將大成長

彭博資訊分析國際貨幣基金（IMF）數據發現，以購買力平價（PPP）計算，到2025年開發中亞洲國家的人均國內生產毛額（G...

可以飛了！美國批准波音737 MAX重返天空

美國聯邦航空管理局（FAA）18日宣布，批准波音737 Max復飛，但要求波音須修復安全系統，並進行新機師訓練，美國史上...

美亞利桑那州鳳凰城批准與台積電開發協議

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）官員今天無異議批准與台積電的開發協議。此協議將為市內一項耗資120億美元的半導體工...

反彈陷入停頓 美股連挫兩日、道瓊下跌344點

股市創新高的反彈繼續陷入停頓，股指連續第二天下跌。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼看後市 美抗暖化有兩阻力

美國大選已落幕，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時撰文表示，從選舉結果來看，令人難以樂觀看待未來展望。

Panasonic挪威建電池工廠 大搶歐洲電動車商機

Panasonic計劃建造該公司在挪威的首座電池工廠，顯示這家日本鋰離子電池大廠有意挾著與美國特斯拉合作的成功經驗，爭取...

白金恐供不應求 缺貨量將創新高

白金市場今年可能供不應求，且短缺數量料將創紀錄新高，因主要生產商的生產受擾，以及投資人對這種貴金屬的興趣升高，抵銷新冠疫...

疫情爆發來 馬士基三度上修展望

全球最大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）18日調升獲利展望，是該公司自新冠疫情爆發以來第三度上修獲利預測，主因美國和歐洲...

比特幣飆破1.8萬美元 帶動台灣挖礦概念股

比特幣（Bitcoin）18日突破1.8萬美元關卡，繼續往將近三年前所創的歷史高點邁進，當時比特幣漲到接近2萬美元。比特...

輝瑞：新冠疫苗有效性95％

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）18日表示，與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，第三期臨床試驗顯示有效性達到95％...

比特幣衝破1萬8000美元 朝歷史高點逼近

比特幣價格今天衝破1萬8000美元，站上2017年12月以來新高，朝向歷史最高價邁進。由於比特幣被認為具有通膨避險功能，...

熱門新聞

密西根州最大郡反轉僵局 終認證總統選舉結果

大勢不妙！賓州最高法院駁川普說費城監票違法主張

一夜致富不是夢！45億年隕石砸穿屋頂 製棺匠出售賺進五千萬

克魯曼：為何2020美國大選 令人很難樂觀看未來？

川普秋後算帳再添1人！又上推特開除美國最高網安官員

曾創低空跳傘世界紀錄 法國「噴射人」訓練中身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。