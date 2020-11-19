美元連續第五天走貶 疫苗展望佳、削弱避險氛圍
美元周三連續第五個交易日走貶，貶至逾一周低點，因正面的疫苗消息抵消病例激增和歐美緊縮經濟活動限制影響。
美元指數下跌0.1%，至92.312，盤中曾跌至92.207，為11月9日以來的最低水平。
歐元兌美元變動不大，報1.1864美元；日圓兌美元升值0.36%，報103.82日圓。
比特幣被視為對抗通膨的工具，周三盤中一度突破1.8萬美元，為近三年來首見。尾盤報17,590美元左右，下跌0.4%。
輝瑞公司表示，該公司新冠疫苗試驗最終結果顯示，其疫苗的有效率為95%。但據路透統計，周二全球回報的新冠病毒死亡人數為10,816人，為單日死亡人數最高的一天。
BMO Capital Markets外匯策略全球主管Greg Anderson表示：「新冠 病例增加對美元和日圓及瑞郎等避險貨幣有利，但疫苗的正面消息大致抵消了這一影響。」
一旦疫苗得到廣泛分發，隨著全球經濟的改善，美元的避險買盤將進一步下滑。
儘管如此，道明證券認為，由於市場高估疫苗配發的時間和範圍，美元短期內仍有進一步上漲空間。
在最新的研究報告中，道明證券資深外匯策略師Mazen Issa建議未來幾周採取守勢，並指出「市場的普遍樂觀情緒已超過現實，與疫苗研發競 爭有關的好消息已在價格中反映。」
與此同時，英鎊兌美元升值0.2%，報1.3279美元，市場指望英國與歐盟會在下周達成貿易協議。
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