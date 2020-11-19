台積電ADR上漲逾1% 較台股溢價11%。
台股ADR周三（18日）漲跌互見，台積電ADR勁揚逾1.27%，較台北交易股票溢價11.23%。
道瓊工業指數18日收跌344.93點，跌幅1.16%，報29,438.42點；標普500指數跌41.74點，跌幅1.16%，報3,567.79點；那斯達克指數收跌97.74點，跌幅0.82%，報11,801.60點。
費城半導體指數收盤下跌0.72%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.12 +1.79%
中華電 CHT 38.14 +0.05%
台積電 TSM 96.93 +1.27%
聯電 UMC 5.60 -0.53%
資料來源：彭博資訊
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