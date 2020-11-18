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比特幣漲勢強強滾 今天一度站上1.8萬美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣今天一度漲破1.8萬美元。 路透
比特幣今天一度漲破1.8萬美元。 路透

比特幣（Bitcoin）今天一度上漲2.6%，突破1.8萬美元關卡，達18,092美元。繼續快速接近三年前所創的歷史高點，當時比特幣漲到接近2萬美元，不過後來以劇烈下跌收場。

比特幣今年以來已經上漲兩倍多，勾起投資人2017年的回憶，當年比特幣狂飆13倍多（1,375%），之後的一年，卻崩跌70%。彭博資訊報導，擁護者以及懷疑者現在都認為，這波比特幣還能再向上攻堅。

Miller Tabak+Co.首席市場策略師Matt Maley說：「比特幣這事兒太瘋狂了。現在已經是第三次抛物線走勢。天曉得它會漲上哪裡！」

比特幣今年的上漲火力主要由華爾街主流業者點燃，例如：富達投資今夏推出比特幣基金，知名資金操盤手瓊斯（Paul Tudor Jones）進場買比特幣為可能的通膨避險，支付業者PayPal允許用戶運用加密幣等。

比特幣 通膨 華爾街

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