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台積電ADR跌逾3% 仍較台股溢價12%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（17日）大多隨大盤走跌，台積電ADR大跌3.5%，不過仍較台北交易股票溢價12.5%。 中華電逆勢收紅。

道瓊工業指數17日收盤下跌167.09點，跌幅0.56%，至29,783.35點；標普500指數跌17.38點，跌幅0.48%，至3,609.53點；那斯達克指數下跌24.79點，跌幅0.21%，至11,899.34點。

費城半導體指數收盤下跌0.86%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.03 -1.18%

中華電 CHT 38.12 +0.24%

台積電 TSM 95.71 -3.59%

聯電 UMC 5.65 -2.26%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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