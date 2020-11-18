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油價持平、金價小跌 市場衡量疫苗利多與確診數激增　

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
金價17日小幅下跌。（路透）
金價17日小幅下跌。（路透）

國際油價周二（17日）基本持平，市場擔心防疫限制措施可能會打擊短期需求，抵消疫苗帶來的希望，以及石油輸出國組織（OPEC+）可能延後增產計畫的影響；黃金價格變動不大，經濟和技術面因素交織使價格前景變得不夠明朗。

●油價

紐約原油12月期貨17日收盤上漲0.09美元，漲幅0.2%，結算價報每桶41.43美元。

布蘭特原油期貨收盤下跌0.07美元，跌幅0.2%，結算價報每桶43.75美元。

油市在盤尾最後15分鐘收復稍早失地，聯準會主席鮑爾承諾要動用所有工具來支撐經濟。周二稍晚，美國石油協會（API）公布庫存報告，顯示美國截至11月18日當周，原油庫存大增逾417萬桶，遠高於預期的增加195萬桶。

在新冠病例確診數激增之際，為了因應能源需求疲軟，沙烏地阿拉伯呼籲OPEC+成員國在根據石油市場需要採取行動時保持靈活性。

路透見到的一份機密文件顯示，OPEC＋已下修對2021年石油需求的預估。 OPEC+消息人士表示，在OPEC+正獲得更多支持的一個選項是，把目前的減產措施再延長三到六個月。

OANDA高級分析師Craig Erlam表示：「市場普遍預期，OPEC+將延後原定於1月實施的增產計畫，但隨著輝瑞和莫德納的疫苗消息帶動油價回升至每桶40美元上方，延後增產計畫可能不會得到像兩周多前那樣的支持。」

●金價小跌

金價周二小幅下跌，但維持在窄幅區間內，美元走弱、對疫情與經濟的擔憂、以及疫苗帶動的樂觀情緒共同發揮作用。

黃金現貨價格17日收盤下跌0.45%，報每英兩1,880.38美元；美國黃金期貨結算價下跌0.1%，至每英兩1,885.10美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「人們不確定避險資金流的軌跡，一方面疫苗燃起樂觀情緒，另一方面美國和歐洲仍在力抗疫情作。」

他說：「較長期趨勢仍支持金價上漲，但我們看到一些投資人在某種程度上放棄看漲押注。對許多人來說，疫苗消息降低長期持有黃金的吸引力。」

OPEC 疫苗 金價

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