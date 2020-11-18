美股道瓊收跌167點　在3萬點前近關情怯

美股周二（17日）收低，從紀錄高點回落，投資人的注意力重新轉向新冠病例飆升和新的防疫封鎖措施，加上零售數據疲弱，抑制市場對於疫苗疫苗有望取得突破帶來的樂觀預期。

道瓊工業指數17日收盤下跌167.09點，跌幅0.56%，至29,783.35點；標普500指數跌17.38點，跌幅0.48%，至3,609.53點；那斯達克指數下跌24.79點，跌幅0.21%，至11,899.34點。

特斯拉股價盤中飆漲，收盤漲幅超過8%，反映將納入標普500指數的利多因素，此一漲勢使那斯達克指數跌幅受限。小型股贏過大盤，羅素2000指數創歷史收盤新高。

市場逆轉周一的漲勢，當天道瓊指數首度刷新疫情爆發前的紀錄收盤高點，距離3萬點大關近在咫尺。周一的漲勢是由生技公司莫德納所帶動，該公司宣布其新冠疫苗預防感染的有效性為94.5%。

然而最近美國新增病例激增，導致數州的州長頒布新的防疫限制措施。亞特蘭大NovaPoint投資長Joseph Sroka表示：「這將是疫苗與病毒的對抗，反反覆覆，直到疫苗正式推出那一刻。

聯準會主席鮑爾警告說，美國經濟要從新冠疫情中完全復甦，仍有很長的路要走。

在標普500指數的11個類股中，只有能源股和房地產股收高，公用事業股和醫療保健股表現最差。

第3季財報季已進入尾聲，標普500指數成份企業中有465家已公布財報。路孚特數據顯示，其中84.5%表現優於預期。

零售巨擘沃爾瑪周一公布獲利優於預期，同店銷售比去年同期成長6.4%，也高於預期；家居裝修零售商家得寶上季獲利和營收也優於預期，因消費者利用居家令時期自己動手進行家裝改造。

儘管如此，沃爾瑪和家得寶的股價當日仍分別下跌2%和2.5%。

不過，百貨業者Kohl's大漲11.6%，因上季意外獲利，並預測年終購物季業績強勁。

亞馬遜在美國推出了一家線上藥店，消息導致藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）和CVS股價分別重挫9.6%和8.6%。