美股道瓊收跌167點　在3萬點前近關情怯

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Financial Markets Wall Street In this photo provided by the New York Stock Exchange, Thomas Ferrigno, left, works with fellow traders on the floor, Wednesday Nov. 11, 2020. Another rally for the S&P 500 on Wednesday is sending it to the edge of its record high, and this time big technology stocks are also rising on Wall Street. (Courtney Crow/New York Stock Exchange via AP)
Financial Markets Wall Street In this photo provided by the New York Stock Exchange, Thomas Ferrigno, left, works with fellow traders on the floor, Wednesday Nov. 11, 2020. Another rally for the S&P 500 on Wednesday is sending it to the edge of its record high, and this time big technology stocks are also rising on Wall Street. (Courtney Crow/New York Stock Exchange via AP)

美股周二（17日）收低，從紀錄高點回落，投資人的注意力重新轉向新冠病例飆升和新的防疫封鎖措施，加上零售數據疲弱，抑制市場對於疫苗疫苗有望取得突破帶來的樂觀預期。

道瓊工業指數17日收盤下跌167.09點，跌幅0.56%，至29,783.35點；標普500指數跌17.38點，跌幅0.48%，至3,609.53點；那斯達克指數下跌24.79點，跌幅0.21%，至11,899.34點。

特斯拉股價盤中飆漲，收盤漲幅超過8%，反映將納入標普500指數的利多因素，此一漲勢使那斯達克指數跌幅受限。小型股贏過大盤，羅素2000指數創歷史收盤新高。

市場逆轉周一的漲勢，當天道瓊指數首度刷新疫情爆發前的紀錄收盤高點，距離3萬點大關近在咫尺。周一的漲勢是由生技公司莫德納所帶動，該公司宣布其新冠疫苗預防感染的有效性為94.5%。

然而最近美國新增病例激增，導致數州的州長頒布新的防疫限制措施。亞特蘭大NovaPoint投資長Joseph Sroka表示：「這將是疫苗與病毒的對抗，反反覆覆，直到疫苗正式推出那一刻。

聯準會主席鮑爾警告說，美國經濟要從新冠疫情中完全復甦，仍有很長的路要走。

在標普500指數的11個類股中，只有能源股和房地產股收高，公用事業股和醫療保健股表現最差。

第3季財報季已進入尾聲，標普500指數成份企業中有465家已公布財報。路孚特數據顯示，其中84.5%表現優於預期。

零售巨擘沃爾瑪周一公布獲利優於預期，同店銷售比去年同期成長6.4%，也高於預期；家居裝修零售商家得寶上季獲利和營收也優於預期，因消費者利用居家令時期自己動手進行家裝改造。

儘管如此，沃爾瑪和家得寶的股價當日仍分別下跌2%和2.5%。

不過，百貨業者Kohl's大漲11.6%，因上季意外獲利，並預測年終購物季業績強勁。

亞馬遜在美國推出了一家線上藥店，消息導致藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）和CVS股價分別重挫9.6%和8.6%。

新冠疫苗 標普 沃爾瑪

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