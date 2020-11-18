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美零售銷售增幅 不如預期

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國零售巨人沃爾瑪謹慎看待本季展望。 （路透）
美國零售巨人沃爾瑪謹慎看待本季展望。 （路透）

美國10月零售銷售增幅為半年來最小，顯示近來新冠肺炎疫情復熾及政府遲未推出新刺激措施，消費者的購物意願轉趨保守，與美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）謹慎看待本季展望的觀點相符。

商務部17日指出，10月零售銷售比9月小增0.3%，增幅不僅小於市場預估的0.5%，也遠不如9月下修後的1.6%。不計汽車及汽油，10月的控制組零售銷售只增0.2%，低於預估的0.6%。

美國新冠疫情持續惡化、加上10月零售銷售不如預期，拖累美股道瓊工業指數17日早盤挫跌約360點。

沃爾瑪同日表示，在8月底止的年度第3季（上季）同店銷售成長6.4%，優於市場預期；上季總營收成長5.2%增至1,347億美元，淨利增至51.4億美元或每股盈餘1.8美元，優於預期。

受惠於消費者持續轉往線上購物，沃爾瑪美國電商部門銷售激增79%。沃爾瑪一直是民眾「居家避疫」趨勢的主要受惠者， 從春季開始美國民眾就在其商店和網站購買生鮮雜貨、清潔用品，以及拼圖、自行車等娛樂商品。該公司說，顧客在疫情期間採用新購物方式，透過線上購物，將購買的商品、生鮮食品運送到自己家門，或是在店外取貨 。

沃爾瑪未提供營運展望，但執行長麥克米倫說，線上購物的風潮雖然不會消退，在假日購物季即將到來之際，美國的染疫與住院人數激增，未來幾個月仍面臨不小的挑戰。

家得寶（Home Depot）表示，得益於消費者增加家庭修繕的支出，在11月1日為止的上季同店銷售增加24%，總營收增至335.4億美元，淨利增至34.3億美元（每股3.18美元），都超越分析師預期。

疫情促使消費者將本欲花在旅遊與娛樂的支出轉而用於住宅修繕，帶動工具、油漆及建材的需求，連帶嘉惠家得寶，股價也跟著水漲船高，今年來已漲28%。 家得寶也說，將斥資10億美元，提高前線時薪員工薪酬。

沃爾瑪 疫情

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