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氣候乾燥+大陸爆買 芝加哥黃豆價攀四年高點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
乾燥氣候與中國大陸需求強勁，使美國芝加哥黃豆期貨17日觸及四年來最高價位。路透
乾燥氣候與中國大陸需求強勁，使美國芝加哥黃豆期貨17日觸及四年來最高價位。路透

在美國芝加哥期貨交易所（CBOT）交易的黃豆期貨，17日攀抵四年新高，原因是中國大陸對糧食的需求強勁之際，乾燥氣候將減少南美作物產量。

黃豆1月期貨價17日盤中一度張1.4%，報每英斗11.695美元，為2016年6月以來最高，而自6月底至今已上漲約30%；玉米和小麥期貨價也同步上漲，玉米已逼近去年中以來的最高價位。

在農作物播種或早期成長的重要階段，全球最大黃豆生產國巴西及阿根廷，卻正遭遇雨量不足的問題。氣象預報際溝Maxar預測，巴西本周稍後將下雨，但恐仍不足以完全紓解旱象和市場疑慮。

中國大陸正逐步增加黃豆與玉米的採購量，以充盈庫存並餵養豬隻。當地生產的食用級黃豆，17日在大連商品交易所觸及12年新高，玉米價格也逼近歷史高點。

市場正聚焦於巴西和阿根廷的氣候。澳洲聯邦銀行（CBA）策略師Tobin Gorey表示，氣候預報員預期，部分夏收作物區域會出現降雨，但也只有局部區域是如此，因此未來一周後仍可能有大片區域過於乾燥。他指出，南美的作物產量不用大幅減少，就能使市場陷入供應緊縮的狀況。

巴西

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