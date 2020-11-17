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美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國銀行（BofA）策略專家指出，基金經理人對股市的樂觀程度猛升，股市可能正在做頭，因此認為現在是開始賣出風險性資產的時候。

美銀對多位基金經理人所做的調查顯示，受到美國選舉落幕及疫苗研發獲得進展的消息激勵，經理人看多美股的程度達到今年來的頂峰。這項調查涵蓋的經理人總共管理資金達5,260億美元，調查期間為11月6-12日。

調查指出，基金經理人對股市的樂觀度一飛沖天，投資組合中的股票比重達到2018年元月來的高點，現金比重降到2015年4月來的低點，對經濟成長的預期更衝到20年來高點。

基金經理人大力推升震盪幅度較大的資產，例如小型股、價值股、銀行類股及新興股市，同時撤離債券及消費必需品股等防禦性資產。

由於美股近日勁揚，已使一些經理人思考鶗應該獲利了結，還是繼續抱股以謀求更高的報酬率。

美銀專家指出，「類股輪動可能持續到整個第四季；但我們建議未來幾周或數月內應該『見到疫苗就賣出』，因為我們認為已經接近『全盤牛市』。由於投資人對股市的樂觀度激增，「做頭的過程正在進行中」。

疫苗 美股

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