快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

花旗：疫苗問世 美元明年可能大跌20％

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
花旗策略師預期，疫苗問世可能催化美元在2021年大跌20%。路透
花旗策略師預期，疫苗問世可能催化美元在2021年大跌20%。路透

根據花旗集團，如果新冠疫苗能廣泛分發，且協助振興全球貿易和經濟成長，美元在2021年可能走跌，跌幅多達20%。

包括謝文華在內的花旗策略師周一（16日）撰寫報告說：「相信疫苗分發將核實我們所有的熊市訊號，使美元走上類似2000年代初至中期的道路。」

彭博美元指數已從3月高點下跌約11%，周一又承受額外壓力，因美國生技業者莫德納（Moderna）的疫苗在臨床試驗證實有效，衝擊對美元、日圓和美國公債等避險資產的需求。

謝文華表示，投資人應買澳元和挪威克朗，兩者都是商品貨幣，應能受惠於全球周期性復甦。此外，「比起其他地方一堆鴿派，挪威有相當鷹派的央行，而且該貨幣目前非常被低估」。

除疫苗突破帶來的影響之外，花旗預期聯準會維持鴿派立場會使美元受挫，因全球經濟正常化、世界其他地區可能更快成長，以及投資人將美國資產輪換為國際資產。

花旗指出，2001年，美元開始多年貶值趨勢的催化劑是中國加入世界貿易組織（WTO），「掀起一波全球化浪潮，推高全球貿易量，使封閉的美國經濟落在後面」。

花旗策略師說，對疫苗的研發有充分的理由可以樂觀。疫苗分發「將催化我們預期的美元結構性貶值的下一波跌勢」。

新冠疫苗

延伸閱讀

花旗：疫苗問世重振全球貿易 美元明年可能掀起20％下跌走勢

莫德納疫苗Q&A：為何比輝瑞更厲害？怎誘發免疫反應？

疫苗消息刺激國際油價上漲 銅價漲至兩年最高

再傳疫苗利多 美股道瓊創新高 叩關3萬點

相關新聞

疫苗再傳捷報 道瓊指數和標普500指數同創新高

標普500指數和道瓊工業指數周一都創下收盤新高，新冠肺炎疫苗再傳捷報，帶動經濟重啟相關股票大漲，受益於居家防疫的科技股則...

五看點一次掌握：疫情如此 Airbnb還能IPO？

今年新冠疫情對旅宿業衝擊如此之大，以旅遊人士為最主要市場的網路房舍短期出租平台Airbnb，照樣朝著上市邁進。周一（16...

【Bloomberg】國際油價走勢將只有一個方向：往下

石油輸出國組織（OPEC）原先所設想的情況，便是現在一切都應該已經恢復正常，亦即當第一波新冠肺炎疫情退燒後，原油需求已經復甦，加上美國原油產量劇減，因此全球需要OPEC供應更多的原油。

花旗：疫苗問世重振全球貿易 美元明年可能掀起20％下跌走勢

花旗集團認為，如果新冠疫苗廣泛供應，重振全球貿易和經濟成長，美元明年很可能展開高達20%的下跌走勢。

特斯拉12月將納入標普500指數 盤後飆漲逾13％

電動車大廠特斯拉（Tesla）將獲得納入標普500指數，並且於12月21日周一美股開盤前生效，這會讓這家車廠的投資人基數...

再傳疫苗利多 美股道瓊創新高 叩關3萬點

來自Moderna的初步新冠病毒疫苗數據，提升了人們對強勁經濟復甦的預期，股指聞訊大漲。

PNC將收購BBVA美國事業 躍居全美第五大零售銀行

美國PNC金融集團16日同意，以116億美元收購西班牙對外銀行（BBVA）的美國事業，為金融海嘯以來美國銀行業規模最大的...

彭博猜測他的下一步…川普將對陸祭最後制裁

彭博資訊報導，美國總統川普計劃在任期的最後幾周，對中國大陸採取好幾項新的強硬措施，可能會讓總統當選人拜登明年1月上任後，...

新冠疫苗研發報捷 美股早盤勁揚

美國總統當選人拜登的兩位新冠肺炎疫情顧問表示，支持採取定向式的地區性措施，以抑制疫情擴散，反對草率實施全國性的封鎖，再加...

美媒：川普將施壓陸到最後

美國媒體Axios引述高階官員表示，美國總統川普計畫在任期尾聲推出一系列對中國大陸強硬的政策，以鞏固自己的中國政策政績。...

莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點

美國生技公司莫德納（Moderna）表示，該公司的疫苗預防感染新冠肺炎的有效率達94.5%，激勵美股道瓊指數16日早盤大...

韓團BTS商品狂吸金！母公司Big Hit上季淨利幾乎翻倍

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）不僅風靡全球，還帶旺了母公司Big Hit娛樂。這家唱片公司16日表示，在BTS專輯...

熱門新聞

川普推文怒喊：我贏了選舉！ 立刻被推特打臉

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻

碰棉被都以為是啪啪啪… 日漫畫家自爆苦於「性愛成癮症」

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

莫德納新冠疫苗也報捷 美股道瓊早盤大漲逾330點

一個座位27億 美國被俄國宰9年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。