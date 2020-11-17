花旗：疫苗問世 美元明年可能大跌20％

根據花旗集團，如果新冠疫苗能廣泛分發，且協助振興全球貿易和經濟成長，美元在2021年可能走跌，跌幅多達20%。

包括謝文華在內的花旗策略師周一（16日）撰寫報告說：「相信疫苗分發將核實我們所有的熊市訊號，使美元走上類似2000年代初至中期的道路。」

彭博美元指數已從3月高點下跌約11%，周一又承受額外壓力，因美國生技業者莫德納（Moderna）的疫苗在臨床試驗證實有效，衝擊對美元、日圓和美國公債等避險資產的需求。

謝文華表示，投資人應買澳元和挪威克朗，兩者都是商品貨幣，應能受惠於全球周期性復甦。此外，「比起其他地方一堆鴿派，挪威有相當鷹派的央行，而且該貨幣目前非常被低估」。

除疫苗突破帶來的影響之外，花旗預期聯準會維持鴿派立場會使美元受挫，因全球經濟正常化、世界其他地區可能更快成長，以及投資人將美國資產輪換為國際資產。

花旗指出，2001年，美元開始多年貶值趨勢的催化劑是中國加入世界貿易組織（WTO），「掀起一波全球化浪潮，推高全球貿易量，使封閉的美國經濟落在後面」。

花旗策略師說，對疫苗的研發有充分的理由可以樂觀。疫苗分發「將催化我們預期的美元結構性貶值的下一波跌勢」。