美國貨櫃短缺 可能影響農產品輸台
彭博資訊報導，海運業界最近上演搶「貨櫃」大戰。原因是自亞洲出口到北美與歐洲地區的貨品激增，海運業者儘可能將空的貨櫃調集到亞洲地區，以因應大量需求。如此造成全球貨櫃分布嚴重失衡，打亂了全球糧食供應鏈，美國農產品輸台可能受影響。
彭博指出，美國穀物出口到台灣與印尼等市場使用貨櫃，輸往中國大陸則是散裝船。現在美國地區欠缺貨櫃，基礎的糧食可能沒辦法按原定日程運抵目的地，台灣等亞洲地區的食品加工製造商恐將面臨原料供應短缺。
物以稀為貴，羅素2000商業載具和設備租賃指數則因此有繼續上漲空間。周一（16日）該指數大漲超過5%，觸及11年來新高。
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