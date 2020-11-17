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「股神」巴菲特敲進新冠疫苗藥廠 減持銀行股

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司證實第3季減持蘋果，但敲進大型製藥廠艾伯維、輝瑞和默克，也減碼摩根大通。路透
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司證實第3季減持蘋果，但敲進大型製藥廠艾伯維、輝瑞和默克，也減碼摩根大通。路透

根據周一公布的申報資料，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在第3季花大錢敲進輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）、以及其他製藥股。

第3季結束時，波克夏對艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）和默克各有價值逾18億美元的持股，輝瑞則約1.36億美元。波克夏在例行申報資料中略過部分機密訊息。

波克夏買進醫療股的時機，在輝瑞和BioNTech公布他們的疫苗可保護大多數人免於罹患新冠肺炎之前僅幾個月，輝瑞股價現已飆漲。默克也正加速研發新冠肺炎療法。

波克夏新增2.8億美元的T-Mobile股票，並且加碼通用（GM）和連鎖超市業者克羅格（Kroger）。此外，值得注意的是，該公司上季也買回逾90億元的自家股票。

在此同時，波克夏減持蘋果（Apple）約3.7%或3,600萬股、大砍摩根大通（JPMorgan）持股96％（從6月底價值逾20億美元的2,200萬股降到不足100萬股）、賣出更多持有逾30年的富國銀行（Wells Fargo）股票，並出清好市多（Costco）的投資部位，後者在第2季結束時價值逾13億美元。波克夏也減碼PNC金融和M&T銀行。

另外，波克夏大幅減持Barrick Gold逾40%，儘管第2季才首度只買進該金礦股。

巴菲特顯然進入了資本配置模式，波克夏的資產負債表上還有1,400億美元的現金和約當現金，這可能只是開頭而已。

波克夏 輝瑞 新冠肺炎

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